"Jó, hogy megszülettél" – Tóth Gabi megható üzenetet küldött a szerelmének

Sokan meglepődtek, mikor kiderült, hogy zátonyra futott Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága, hiszen kívülről úgy tűnt, hogy nagyon jó párost alkotnak. A válásuk óta már mindketten boldog párkapcsolatban élnek, ugyanis az énekesnő összejött a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bencével, a sztárséf pedig a Dancing with the Stars-os partnerével, Mikes Annával van együtt.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

Mióta Tóth Gabi együtt van Papp Máté Bencével, azóta szinte ragyog, nagyon boldognak tűnik a táncos mellett. Sőt, időnként még egészen megható üzeneteket, kiírásokat is megoszt a közösségi oldalán. Most is így tett, ráadásul egyenesen a szerelmének írt pár mondhatni könnyfakasztó sort, amiből kiderül, hogy valóban nagyon szereti.

Az első érzés, amit meg tudtam fogalmazni veled kapcsolatban és ki mertem mondani magamnak is, hogy: Milyen szépen bánsz velem!

Köszönöm, hogy a legsötétebb pillanatokban is láttál engem és mellettem voltál, amikor oly kevesen!

Jó, hogy megszülettél❤️😜 Köszi a szüleidnek😅❤️

Sz...

Isten éltessen

– írta Tóth Gabi a szülinapos szerelmének.

Az üzenet mellett pár közös képet is mellékelt a poszthoz Tóth Gabi, itt lehet megnézni: