Mérföldkőhöz érkezett Gelencsér Tímea élete: "Lezárult egy különleges időszak"

Óriási mérföldkőhöz érkezett Gelencsér Tímea. A gyönyörű modell és egykori szépségkirálynő büszkén osztotta meg Instagram-oldalán a hírt: megszerezte diplomáját, és ezzel lezárult számára egy meghatározó időszak. Timi nem kertelt, bejegyzésében őszintén elárulta, az elmúlt három év egyáltalán nem volt könnyű. Mélypontok, kihívások, lemondások tarkították az útját, de minden percét megérte végigcsinálni. Mint írta: „A mai nappal hivatalosan is kézhez kaptam az oklevelem, és ezzel lezárult egy különleges időszak.”

Bár azt is hozzátette, hogy a munkájában, ahol a diploma nem feltétel, nem számít hirtelen karriercsodára, de számára a legnagyobb eredmény az, hogy mennyivel többet tanult magáról és a világról. „Én magam sokkal több lettem” – vallotta be boldogan. A szépségkirálynő azt is kiemelte, mennyit jelentett számára, hogy útja során fantasztikus emberekkel találkozott, akikből barátok lettek. Emellett büszkén bizonyította be magának, hogy amit elhatároz, azt véghez is viszi: „Ezt már biztosan nem veheti el tőlem senki.”

A posztja végén köszönetet mondott mindenkinek, aki kitartott mellette, segítette, szurkolt neki, és persze azoknak is, akik a vizsgaidőszakokban elviselték.