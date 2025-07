Könnyfakasztó történet: 450 grammos újszülöttből igazi harcos

Barrett Brasfield, aki mindössze alig több mint 450 grammal született, több mint 400 kórházban töltött nap után végre hazatérhet szüleihez. Barrett 2024 júniusában, édesanyja, Carli Brasfield várandósságának mindössze 26. hetében jött világra sürgősségi császármetszéssel a birminghami UAB Kórházban. A rendkívül koraszülött kisfiú súlyos tüdőproblémákkal és fertőzésekkel küzdött, és hosszú hónapokat töltött intenzív osztályokon, előbb a regionális újszülött intenzív osztályon, majd a közeli Children's of Alabama kórházban.

Barrett Brasfield, aki mindössze alig több mint 1 kilóval született, több mint 400 kórházban töltött nap után végre hazatérhet szüleihez. Fotó: Pexels (Illusztráció)

Most azonban elérkezett a pillanat, amit szülei hónapok óta vártak: Barrett hazamehet! “Felemelő érzés lesz végre átlépni a küszöböt vele a karunkban” – mondta az édesapa, Roman Brasfield. „A gyerekszobát már hónapok óta berendeztük, de most végre ő is ott lehet.”

Bár Barrett jelenleg még tracheotómiás csővel lélegzik, valamint lélegeztetőgép és tápláláshoz használt gyomorszonda segíti, az orvosok bizakodóak. További beavatkozások után várhatóan kinövi ezeket a segédeszközöket, és teljes életet élhet, írja a People.

A szülők számára ez egy hosszú és nehéz út volt. Carli meghatóan vallott korábban blogjában: “Az első perctől kezdve csak az számított, hogyan segíthetjük haza a kisfiunkat.” Bár többször remélték, hogy karácsonyra már otthon lehetnek, Barrett állapota csak mostanra stabilizálódott annyira, hogy hazamehessen.

A kisfiú azonban igazi harcos. “Nevet, játszik, gurul, ül, eszik… tele van élettel és boldogsággal” – meséli az édesanya.