Házasság első látásra: titokban ellenőrizték Andrist, mennyire ellenszenves a való életben

Nemcsak a kémia hiányzott, de a szimpátia, a kedvesség és a másikra való odafigyelés terén is komoly kihívásokkal küzdött Andris felesége iránt a Házasság első látásra című realityben. A férj nemcsak Petrának, de annak jó barátjának, Daninak is szemrebbenés nélkül beszólogatott, nemegyszer kifejezetten bicskanyitogató stílusban. „Paraszt” – fogalmazott Andris viselkedése kapcsán többször is Petra, akit végül nemcsak a kettejüket az esti vacsoráról hazafelé szállító autóból, de később a lakásából is minősíthetetlen stílusban dobott ki az akkori férje. A házaspár a 6 hetes kísérlet végéig sem bírta ki együtt, kapcsolatuk annyira megromlott, hogy a feleség a vécén húzta le a házasságukat megpecsételő gyűrűt...

A látszat csal: hiába mutattak jól együtt, úgy tűnt, Andris szinte kezdettől menekült Petrától Fotó: TV2

Tény, hogy nemcsak Petránál, de rengeteg tévénézőnél is kiverte a biztosítékot Andris viselkedése, a fiatalemberből szinte sugárzott az ellenszenv a szakemberek által neki kiválasztott feleség felé. A műsor rajongói nem egy fórumon hangot adtak nemtetszésüknek a lemezlovasként is dolgozó fiatalember kapcsán. Ugyanakkor akadt, aki kihasználta a lehetőséget, és direkt azért ment el egy olyan buliba, ahol a műsorból ismert DJ szolgáltatta a zenét, hogy megnézhesse, mennyire bunkó Andris a való életben. Az illető megírta a véleményét, amely Insta-sztoriban, ha csak átmeneti időre is, de kikerült és bárki számára elérhetővé vált az interneten. Mutatjuk, mit írt a megfigyelő!

Vajon az életben is olyan ellenszenves Andris, mint a Házasság első látásra című műsorban a feleségével volt? Ennek járt utána egy néző... Fotó: Ripost

„Hát drága Andris, nem tudom, ezt valaha el fogod-e olvasni, de be kell vallanom, hogy én a hajnali miskolci fellépéseden azért maradtam végig, hogy lecsekkoljam, épp olyan ellenszenvesnek tűnsz-e személyesen, mint ami a tévéből átjött veled kapcsolatban. De »sajnos« tökéletesen lehoztad az estét, vártam legalább egy rövid szettet, amibe beleköthetek, viszont nem sikerült”

– írta a titokzatos megfigyelő Andrisnak, aki maga osztotta meg Instagram-oldalán sztoriban a fenti, neki elküldött üzenetet. Sőt, még reagált is rá: „Köszönöm”.