Házasság első látásra: titokzatos hódoló tűnt fel János oldalán – mi lesz ebből?

Kétségtelenül az egyik legkülönlegesebb házaspárként emlékezhetünk Nellire és Jánosra a Házasság első látásra című realityből. Nem csak azért, mert ők a szakértők kiválasztása előtt is ismerték egymást (ami egyáltalán nem jelentett előnyt Jánosnak Nellinél, sőt!), hanem mert különleges utat tett meg a kapcsolatuk. János rámenőssége ellentétes reakciót váltott ki a feleségéből, s bár a hathetes kísérlet során mindketten sokat változtak, fejlődtek, Nelli válási szándéka sajnos benne volt a levegőben.

Hiába néztek ki jól együtt, Nelli nem kért Jánosból (Fotó: tv2)

János könnyeivel küzdve vette tudomásul az elutasítást, miközben a közösségi médiában rengetegen drukkolnak neki, mi több, akadnak, akik nyíltan legyeskednek körülötte.

Sok nő tekintete megakad a sármos és sportosan elegáns Jánoson (Fotó: Ripost)

Egy hölgy például megjelent János Instagram-oldalán, és május eleje óta szinte mindegyik Instagram-bejegyzésére egyértelmű jeleket küldve reagál. Hol tapsoló kezet és szívecskét, hol szerelmes tekintetű emojit küldött vagy éppen egyetértését fejezte ki János gondolata kapcsán. Az utóbbi napokban pedig magasabb fokozatra kapcsolt. „Ez a fotó is nagyon jó Rólad. Mint mindig, most is nagyon férfias vagy és jól nézel ki” – jegyezte meg egy szívecske kíséretében, csütörtökön pedig egy újabb képhez a következőket írta: „Ezen a fotón is nagyon jó vagy.”

Ha megnézzük a titkos hódoló Instagram-oldalát, láthatjuk, mennyire sugárzik róla a tökéletes társ iránti vágy és szerelem. Már a bemutatkozó szöveg is olyan, mintha egyenesen Jánosnak szólna! „Engem csak szerelemmel lephetsz meg, mert az összes cirkuszt már láttam.”

Az évek során gondosan kiválogatott bejegyzések pedig kivétel nélkül olyan idézetek, gondolatok, melyek mintha Jánost céloznák, holott a legtöbb még jóval a Házasság első látásra című reality előtt került ki a hölgy Instagram-oldalára.

Íme néhány:

„Néhány ember nem fog szeretni, bármit teszel is... és néhány ember szeretni fog, bármit is teszel. Arra menj, amerre a szeretet van...”

„Ha valaki elsétál, hagyd elmenni! A jövő nem azokról szól, akik elmennek, hanem azokról, akik veled maradnak az utazás során...”

„Terveim: mosolyogni, élni az életemet, kizárni azt, aki méltatlan hozzám, fittyet hányni az idiótákra, boldog lenni.”

„Egy férfi ölelése olyan mérhetetlen biztonságot ad a nő számára, ami felbecsülhetetlen érték.”

„Egy nő akkor szép igazán, ha boldog. És akkor boldog, ha szeretik.”

„Nem vagyok tökéletes... Néha mondok hülyeségeket. Nevetek olyan dolgokon, amiken nem kéne... Teszek olyan dolgokat, amiket igazából nem akarok. Szeress... vagy ne! Ez a te döntésed! De az biztos, hogyha én megszeretlek, azt teljes szívemmel fogom tenni.”

Őszintén, nem olyan, mintha a fentiek egytől egyig Jánosnak szólnának?! Ahhoz a Jánoshoz, akit egy ország ismert meg a Házasság első látásra című műsornak köszönhetően. Vajon mi lesz ebből? Egyáltalán: lesz ebből valami? Úgy tűnik, a titkos hódoló nem bánná...