Házasság első látásra: Csabi helyett vele utazott Gyöngyi Egyiptomba

Bombaként robbant a hírt, hogy a Házasság első látásra című reality utolsó házaspárja is elvált. Bár a hathetes kísérletet úgy zárta Gyöngyi és Csabi, hogy házaspárként folytatja a megkezdett közös utat, s a tavaly felvett műsor után idén is a Tények Pluszban is elhangzott, hogy a szakértők által összehozott felek egy párt alkotnak, mára minden megváltozott.

Fotó: TV2

A Hot! magazinnak nyilatkozva elárulták: hiányzott a pluszkémia, és a köztük lévő fizikai távolság sem tett jót a kapcsolatuknak, mivel Gyöngyi Vácott, Csabi a fővárosban dolgozott, így sokszor alig látták egymást.

A pár válásáról szóló hír megjelenésének napján Gyöngyi egy újabb meglepő, videóval megspékelt részletet is elárult a magánéletéből, amit eddig titokban tartott. Kiderült ugyanis, hogy idén tavasszal kettesben Egyiptomban járt, ám nem Csabival kelt útra, hanem a népszerű realityből megismert másik elválttal.

„Nellivel igazán a forgatások után lettünk jóban! Ezek után nem is volt kérdés, hogy belevágunk egy közös utazásba, így még márciusban fogtuk magunkat, és ellátogattunk Egyiptomba! Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy IMÁDTUK, és októberre már a következő utat tervezzük… Na, de jöjjön egy kis nosztalgia!”

– írta Gyöngyi az élményvideó mellé, melyen János egykori feleségével együtt látható. Bár Nelli a TikTok-oldalára márciusban tett ki nyaralós képeket az egyiptomi Narancs-öbölből, ám azokon még szigorúan egyedül látható:

Ám Gyöngyi Instagram-oldalán frissen közzétett tartalma nemcsak szavakkal, de mozgóképpel is igazolja, hogy együtt nyaralt a két barátnő: