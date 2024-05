„Drukkolok Csabinak, és örülök, ha megtalálja az igazit!” – elvált a Házasság első látásra álompárja

Nem csak a műsorban mutattak jól együtt, de a való életben is – derült ki a Tények Plusz riportjából, melyben Gyöngyi és Csabi sokak örömére elárulta, a tavalyi felvétel óta is egy párt alkotnak. Ezért is érte váratlanul a Házasság első látásra című nagy sikerű reality rajongóit a szerdai Hot! magazin címlapján hozott hír: elvált az álompár. Jöjjenek a részletek!

Itt a vége: elvált a Házasság első látásra álompárja, Gyöngyi és Csabi (Fotó: TV2)

„Sajnos nem alakult ki az a plusz a kapcsolatunkban, ami egy biztosabb alap lett volna ahhoz, hogy együtt folytassuk az életet. Abban bíztunk, hogy ez talán változik, de sajnos nem így lett” – árulta el a lapnak az egykori felesége.

Nem volt meg a pluszkémia

Az egykori házaspár szavaiból kiderül, ahogy a műsorban a kamerák előtt, úgy a való életben nézők és stáb nélkül is keményen küzdöttek egymásért, a kapcsolatukért. Ám idővel kénytelenek voltak belátni: nem tudnak több energiát fordítani a kapcsolat megmentésére.

„Ma sem kellemetlen egymás társaságában lenni, hetente beszélünk, de nem volt meg az a plusz, az a kémia, amely továbbvinné a szerelmet” – árulta el Csaba.

Tényleg jót kívánnak a másiknak

A távolság sem tett jót a pár kapcsolatának. Gyöngyi Vácott, Csabi Budapestre költözve a fővárosban dolgozott.

„Voltak olyan időszakok, amikor elég ritkán találkoztunk, nyilván ez sem segítette a kapcsolatot. Most az üzleti élettel foglalkozom, és meglátjuk, mit hoz majd a jövő a magánélettel kapcsolatban. Egy biztos: Gyöngyivel úgy zártuk le, hogy jóban maradtunk!” – jelentette ki a Hot! magazinnak az egykori férj, akinek szavait a Bors idézte.

Gyöngyi is fontosnak tartja, hogy sikerült barátságban elválniuk, így őszinte szívvel mondta:

„Drukkolok Csabinak, és örülök, ha megtalálja az igazit!”

A válasz sem maradt el: „Ez fordítva is igaz” – reagált Csabi. Majd hozzátette: „Gyöngyi közel került hozzám, és szeretném, ha találna valakit maga mellé, akivel új fejezetet nyithatna az életében. Megérdemli, és biztos vagyok benne, hogy meg is lesz rá az esélye!”