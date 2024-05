Házasság első látásra: Enci és Peti kapcsolata generációs ok miatt futott zátonyra?

Elképesztő fordulatokban gazdag élményekkel ajándékozta meg nézőit a TV2 népszerű realityműsora, a Házasság első látásra. A rengeteg jelentkező közül szakértők választották ki és állították össze azt a hat nőt és férfit, aki csak az oltár előtt pillanthatta meg egymást. Érdekes módon többeknél már az első pillanatban szemmel látható volt a feszültség, ám két párnál gyakorlatilag azonnal kialakult a szimpátia. Bár az ő útjuk sem volt zökkenőmentes, végül Gyöngyi és Csabi házassága állta csak ki a hathetes kísérlet próbáját, sőt, a két szerelmes mind a mai napig egy párt alkot. Nem úgy Enci és Peti, pedig a két fiatal házassága valósággal szárnyalt, a nézők közül minden bizonnyal kevesen fogadtak volna rá, hogy a szerelmespár kapcsolatát megmérgező törés gyógyíthatatlan sebet ejt. Sőt, a műsor után felcsillanó, ha nem is házaspárként, de a folytatás valamiféle esélyével kecsegtető remény is tovaszállt... Ugyanakkor rengeteg nézőt megérintett a kér fiatal és sokan nem tudnak könnyedén túllépni a szakításukon. A Metropol egyik olvasója érdekes dolgot vetett fel: lehet, hogy Enci és Peti kapcsolata generációs ok miatt futott zátonyra?

Leírhatatlan boldogság – Enci és Peti az első pillanattól elválaszthatatlannak tűnt Fotó: TV2

„Sajnálom, hogy az ilyen szépen induló kapcsolat sajnos rosszul végződött”

– kezdi olvasónk. Majd így folytatja:

„Ha Enikő tévedett is, el kell ismerni, hogy Peti nagyon felfújta a dolgot, kissé furcsa karakter, s az a tény, hogy egy után is még mindig egyedül van, sokat mond róla. Szerintem az elvárásai nagyok, s egy kapcsolatban, ha a partner beismeri, hogy hibázott, kompromisszumra, megértésre van szükség, de a mai fiatalokban nem nagyon van meg, minden fehér vagy fekete, ezért olyan könnyen elválnak”

– vélekedik az idősebb korosztály képviselője, aki nem tagadja, léteznek a házasságban megbocsáthatatlan dolgok, ő maga hármat is említ, de minden más kisebb nézeteltérést leküzdhetőnek vél.

A szakértők tanácsait nem tudta megélni Enci és Peti Fotó: TV2

„Az idősebb korosztály másképp viszonyult a partneréhez, ha nem volt a házasságban agresszivitás, italozás, félrelépés, a kisebb nézeteltéréseket megoldottuk, nem hátráltunk meg, de ehhez sokévi együttélés kell!”

– osztotta meg hozzászólásban egyéni véleményét olvasónk a Metropol Facebook-oldalán.

Így van most Enci és Peti – az egykori házaspár tagjai külön-külön nyilatkoztak a Tények Pluszban: