Katalin hercegné bejelentette súlyos betegségét, Till Attila gyászol

Házassági válságáról beszélt a TV2 sztárja

Amikor összejött Kinizsi Ottó és a nála nyolc évvel idősebb Deutsch Anita, mindenki ellenezte a kapcsolatukat – még a saját családjuk is. A színész házaspár tagjai azonban mindenkire rácáfoltak: húsz éve vannak együtt, nagy harmóniában nevelik két lányukat. S bár most újra szent a béke, szerelmesek egymásba, nem tagadják, hogy az ő kapcsolatukban is volt már komoly hullámvölgy.

„Nyilván van egy környezet, aki ezt jól ismeri, a saját gyerekeink is. A saját lányunk is mondta, hogy »azért gondoljatok bele, hogy nektek mindig sikerül: még mindig tudtok szerelmesen nézni egymásra, együtt mentek el nyaralni, amiről úgy jöttök vissza, mint a mézeshetek után.«”

Olyan is volt persze, hogy ott álltunk, akkor külön kell költözni, megyünk szét

– mondták a Tények Plusz kamerái előtt.

Mindent elvesztett a válása miatt a TV2 sztárja

Házasság első látásra! Bizony, hat nő és hat férfi teljesen komolyan gondolta ezt, mikor oltár elé állt, március 18-tól pedig a nézők is láthatják, mi sül ki abból, ha valaki egy ismeretlen emberrel köti össze az életét. Többek között Nelli is megpróbálkozik azzal, hogy szerelmet talál, s lássuk be, nem lesz könnyű dolga. Már csak azért sem, mert egy szörnyű váláson van túl... Nelli az egyike annak a hat nőnek, aki szeretné megtalálni az igazit, azonban komoly nehézségek árán jutott el idáig. Mint kiderült, ő már túl van egy csúnya váláson, ami olyannyira a padlóra küldte, hogy elveszítette az otthonát és a munkáját, ráadásul egyedülálló édesanyaként is helyt kellett állnia két gyermeke mellett. Egyetérthetünk hát, hogy nem volt könnyű időszak ez Nellinek, s bár egyedül is megállta a helyét, úgy tűnik, most már szüksége van egy társra, és szeretne új fejezetet nyitni az életében…

A válás az egy nehéz időszak volt az életemben, mert egyszerre veszítettem el az otthonomat, a munkámat, az ügyfeleimet, és hirtelen egyedül maradtam két gyerekkel.

„Megtanultam egyedül élni, de nem jó. Hiányoznak azok a dolgok, ami maga a párkapcsolat, amit egy férfi tud adni a nőnek” – fogalmazott Nelli, a hétfőn indult műsorban pedig az ő történetét is nyomon követhetik a TV2 nézői.

Így van Katalin hercegné

Ahogy arról beszámoltunk, nyilvános helyen kapták lencsevégre a hasi műtétjéből felépülőben lévő Katalin hercegnét, amint férjével, Vilmos herceggel éppen bevásárolni ment a windsori farm boltjába. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, rögtön lábra kaptak olyan pletykák, hogy a kép nem is igazi, hanem csak a mesterséges intelligencia segítségével készült, mint ahogy a walesi hercegnő anyák napi fotójáról is kiderült, hogy manipulált. Most a Sunnak sikerült egy minden kétséget eloszlató felvételt felhajtania a hercegi párról. Nelson Silva éppen húst vásárolt az ebédhez, amikor meglátta az ismerősnek tűnő alakokat a péksüteményárusoknál. Egy 40 éves férfi videózta le a király családtagjait. Akkor még bizonyítékként kezelték ezt a felvételt arról, hogy Katalin egészségével semmi komolyabb probléma nincs, ám Vilmos herceg felesége azóta sajnos egy érzelmes videóüzenetben osztotta meg a világgal, hogy rákkal küzd.

Együtt gyászol Tóth Gabi és Tolvai Reni

Tolvai Reni, illetve Tóth Gabi is gyászol, ugyanis elhunyt egy szívüknek kedves ember. Az énekesnők külön-külön is megosztották a közösségi oldalaikon, hogy elhunyt Szabó Renáta, az ismert fodrász és stylist, akinek a munkáit egyebek között a Sztárban Sztár leszek!-ben is megcsodálhattuk. Reni „távozása” rengeteg embernek fáj, Tóth Gabi és Tolvai Reni mellett többek között Hunyadi Donatella is megemlékezett róla – nagyon sokan szerették őt.

Gyászol Till Attila

Virágok, mécsesek, fekete-fehér fotó a tévés Instagram-oldalán látható képen. Ha személyesen nem is, szívével ott volt Till Attila elhunyt kollégája, Szabó Péter búcsúztatásánál. A TV2 műsorvezetője, számos emlékezetes film (Csicska, Pánik, Tiszta szívvel) rendezője Instagram-oldalán emlékezett meg munkatársáról.

Szabó Peti kollégánktól búcsúztunk ma. Én nem tudtam személyesen ott lenni, de nagy szeretettel gondolok rád, Petikém.

„Sok műsorban dolgoztunk együtt, köszi mindent” – írta Instagram-oldalán a tévés műsorvezető, aki a jövőben az Ázsia Expressz 5. évadában tűnik majd fel játékosként, Stohl András oldalán.