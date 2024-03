„Külön kell költözni, megyünk szét” – Házassági válságáról beszélt a TV2 sztárja

Amikor összejött Kinizsi Ottó és Deutsch Anita, mindenki ellenezte a kapcsolatukat, még a saját családjuk is. A színész házaspár azonban mindenkire rácáfolt, húsz éve vannak együtt, nagy harmóniában nevelik két lányukat. S bár most újra szent a béke, szerelmesek egymásba, nem tagadják, hogy az ő kapcsolatukban is volt már komoly hullámvölgy.

Húsz éve alkot egy párt Kinizsi Ottó és Deutsch Anita. (Fotó: TV2)

Szét akart költözni Kinizsi Ottó és párja

Deutsch Anita nyolc évvel idősebb párjánál, Kinizsi Ottónál, emiatt kezdetben sokan ellenezték kapcsolatukat. Rájuk szállt a sajtó, illetve Anita családja sem rajongott az akkoriban 19 éves fiúért. De ez már csak történelem, mai napig boldogan élnek együtt és nevelik két lányukat. De mint minden házasságban, náluk is volt már mély válság.

„Olaj volt a tűzre nálunk az az őrült ellenállás, ami az egész világ felől jött felénk” – mesélte kapcsolatuk kezdetéről Deutsch Anita, aki azt sem titkolta, mindent megért az elmúlt húsz év.

Mondta mindezt úgy is, hogy bizony köztük is volt már komoly feszültség, amikor úgy érezték, nem megy tovább együtt.

„Kifelé az látszódik, hogy ez milyen szuper, tökéletes” – vette át a szót Kinizsi Ottó, aki két éve a döntőig menetelt a Dancing with the Stars műsorban, majd hozzátette:

Mert az ember nem viszi ki a szennyesét az utcára, a szomszédaink persze pontosan tudják, mi a helyzet, ha van hangos szóváltás, azt ők végighallgatják.

„Nyilván van egy környezet, aki ezt jól ismeri, a saját gyerekeink is. A saját lányunk is mondta, hogy azért gondoljatok bele, hogy »nektek mindig sikerül: még mindig tudtok szerelmesen nézni egymásra, együtt mentek el nyaralni, amiről úgy jöttök vissza, mint a mézeshetek után.« Olyan is volt persze, hogy ott álltunk, akkor külön kell költözni, megyünk szét.”