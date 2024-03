Együtt gyászol Tóth Gabi és Tolvai Reni, teljesen összetört a szívük

Magyarország egyik legtehetségesebb énekesnője, Tóth Gabi mostanában élete talán legboldogabb időszakát éli, hiszen újra rátalált a szerelem a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bence mellett, akinek a társaságában egyenesen ragyog – jó rájuk nézni a közös képeken, valóban úgy tűnik, hogy remekül egymásra találtak és nagyon szerelmesek.

Gyászol Tóth Gabi / Fotó: Kállai Márton

A csodálatos hangú Tolvai Reninek is bőven van oka boldognak lenni, hiszen nemrég jelent meg a legújabb albuma, amit egyenesen imádnak a rajongói, az eddigi vélemények alapján megint nagyot alkotott az énekesnő – de most sajnos Tolvai Reni, illetve Tóth Gabi is együtt gyászol, ugyanis elhunyt egy szívüknek kedves ember.

Tóth Gabi és Tolvai Reni is megosztotta a közösségi oldalán, hogy elhunyt Szabó Renáta, az ismert fodrász és stylist, akinek a munkáit egyebek között a Sztárban Sztár leszek!-ben is megcsodálhattuk.

Az egyelőre nem derült ki, hogy mi okozta Reni halálát, de az biztos, hogy rengeteg embernek fáj, hogy már nincs köztünk, hiszen Tóth Gabi és Tolvai Reni mellett többek között Hunyadi Donatella is megemlékezett róla – ezek alapján nagyon sokan szerették őt.

Itt lehet megtekinteni Tolvai Reni búcsúposztját, amihez annyit írt angolul, hogy "Még találkozunk. Örökké a szívemben maradsz. Isten nyugosztaljon Reni":