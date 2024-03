„Büszke vagyok” – Hunyadi Donatella álma valóra vált, Kiszel Tünde jelentette be az örömhírt

Kiszel Tünde mindig kedves és mindig mosolyog. Számára nagyon fontos az, hogy az emberekkel őszinte és közvetlen kapcsolatba kerüljön. Hogy milyen fontosak is számára a rajongói, azt az mutatja a legjobban, hogy nagyon gyakran személyesen adja át a naptárjait a megrendelőknek, és sosem rest készíteni pár szelfit a rajongókkal. Fontos számára, hogy mit gondolnak róla az emberek, éppen ezért mindig csinosan öltözik is mosolyog. Azt pedig egy egész ország tudja, hogy kislányánál, Donatellánál senki sem fontosabb a számára.

Donatella lenyűgöző teljesítményt nyújtott a Dancingben Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde kislánya, Hunyadi Donatella igazi szépség, ráadásul sokoldalú tehetség. Édesanyja nyomdokaiba lépvén ő is modellkedik, ugyanakkor nem szeretne mindenben a kitaposott úton járni. Elhatározta, hogy függetlenedni szeretne anyjától, és saját maga erejéből tenne szert hírnévre. Operaénekesnek tanult és néhányszor már meg is mutatta, milyen csodálatosan énekel. Amikor pedig elvállalta a TV2 felkérését, és igent mondott a Dancing with the Starsra, azt mondta, hogy azt szeretné, hogy Magyarország saját maga miatt ismerje és szeresse.