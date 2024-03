„Egyedül maradtam két gyerekkel” – Mindent elvesztett a válása miatt a TV2 sztárja

Házasság első látásra! Bizony, hat nő és hat férfi teljesen komolyan gondolta ezt, mikor oltár elé álltak, március 18-tól pedig a nézők is láthatják, hogy mi sül ki abból, ha egy ismeretlen emberrel kötjük össze az életünket. Többek között Nelli is megpróbálkozik azzal, hogy szerelmet talál, s lássuk be nem lesz könnyű dolga. Már csak azért sem, mert egy szörnyű váláson van túl...

Nelli a Házasság első látásra műsorától vár szerelemet (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Nelli mindent elveszített!

Nelli az egyike annak a hat nőnek, aki szeretné megtalálni az igazit, azonban komoly nehézségek árán jutott el idáig. Mint kiderült, ő már túl van egy csúnya váláson, ami olyannyira a padlóra küldte, hogy elveszítette az otthonát és a munkáját, ráadásul egyedülálló édesanyaként is helyt kellett állnia két gyermeke mellett. Egyetérthetünk hát, hogy nem volt könnyű időszak ez Nellinek, s bár egyedül is megállta a helyét, úgy tűnik, most már szüksége van egy társra, és szeretne új fejezetet nyitni a könyvében...

A válás az egy nehéz időszak volt az életemben, mert egyszerre veszítettem el az otthonomat, a munkámat, az ügyfeleimet, és hirtelen egyedül maradtam két gyerekkel. Megtanultam egyedül élni, de nem jó. Hiányoznak azok a dolgok, ami maga a párkapcsolat, amit egy férfi tud adni a nőnek

– fogalmazott Nelli, hétfőtől pedig az ő történetét is nyomon követhetik a TV2 nézői.

Érdemes lesz figyelni az adásokat, hiszen már rögtön az elején kiderül, hogy kik azok, akik igent mondanak ismeretlenül is az oltár előtt. Vajon Nelli lesz közülük az egyik?