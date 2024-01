Krausz Gábor és Mikes Anna után ők is? Marics Peti és Stana Alexandra között izzik a levegő

A 2023-as Dancing with the Stars igazi sikerszéria volt! Túl azon, hogy a TV2 műsora magyarok millióit varázsolta el, a hírességek számára is életre szóló élmény volt ez, ahol életre szóló kapcsolatok köttettek. A fókuszban mindenképpen Krausz Gábor és Mikes Anna álltak, róluk ugyanis már a műsor eleje óta azt pletykálták, hogy valósággal izzik közöttük a levegő. Az egész széria alatt arról találgatott a magyarság, hogy vajon mi lehet kettejük között, és hogy valóban szerelmi történet íródik-e a háttérben. Erről később kiderült, hogy bizony igen, most tehát egy párt alkotnak. Krausz Gábor azonban nemcsak új szerelmet, de barátokat is nyert: most például nagyon jó viszonyba került Csutival.

Marics Peti és Alexandra azóta is jóban vannak – Fotó: TV2

Újabb szerelem?

Krausz Gábor és Mikes Anna mellett Marics Peti és Stana Alexandra között is valósággal izzott a levegő, és be is táncolták magukat a döntőbe. És bár a műsornak már vége, úgy tűnik, ők sem tudnak elszakadni egymástól. Ahogyan azt már megírtuk, közösen készültek a ValMar koncertjére, most azonban friss fotók kerültek ki. A legutóbbi koncerten nagyon erotikusan táncoltak együtt:

Ez aztán tényleg olyan élmény, amit az ember soha nem felejt el! Köszönöm, hogy a részese lehettem! Büszkék lehetünk, hogy a kis országunkban ilyen előadók vannak!

– áradozott Alexandra.