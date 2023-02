Különös pletyka kapott szárnyra: Kucsera Gábor G.w.M exének lakásán járt?

Igencsak különös bejegyzés született egy zárt Facebook-csoportban a válófélben lévő Kucsera Gáborról: azt állítja valaki, hogy a sportolót nem akármilyen IX. kerületi lakásból látták kijönni, hanem Nagy Melanie-éból. Igen, annak a Nagy Melanie-nak a lakásából, aki G.w.M gyermekeinek édesanyja, és akit a rapper Kulcsár Edináért hagyott el.

A bejegyzés szerint Melnie-nál járt Kucsera Gábor

Kucsera Gábort Nagy Melanie lakásából láttak ki jönni ma, a 9. kerületben

– szó szerint ez olvasható a kiszúrt bejegyzésben, amiből egyértelműen kiderül, hogy nem maga a bejegyzés szerzője látta a történteket, hanem valaki más, aki neki is csak beszámolt az esetről, így többszörösen fenntartásokkal kell kezelnünk a leírtakat – figyelmeztet a pletykáról beszámoló Bors cikke.

Hatalmas port kavart mindkettejük válása

Tavaly év elején arról szólt minden, hogy Kulcsár Edina és G.w.M összejöttek. A modell Csutitól, a rapper pedig Nagy Melanie-tól vált el. Most Tápai Szabina és Kucsera Gábor válásától hangos a sajtó. Állítólag hűtlenség vezetett a 10 éves házasság végéhez, megint más azt is tudni véli, ki kivel lépett félre, de olyanról is hallani, hogy a sportolópár már évek óta nem alkotott egy párt. Persze hogy mi az igazság, azt talán soha nem tudjuk meg...

Hihetünk a pletykának?

Hogy a zárt csoportban megjelent poszt szövegének van-e bármi valóságalapja, egyelőre nem tudni. Az efféle híeszteléseknek jó táptalajt adhat, hogy az utóbbi időben teljesen valószerűtlennek vélt pletykákról is kiderült nem egy esetben, hogy igazak. Elég csak Kulcsár Edinára gondolni, akinek válása Csutival, valamint kapcsolata G.w.M-mel jó ideig csak szóbeszéd volt, amit sokan nem is hittek igaznak. A témában a Bors megkereste Kucsera Gábort, de nála sajnos csak a bemutatkozásig jutottak, utána azonnal elköszönt és bontotta a vonalat.