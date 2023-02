Ismert modell lehetett Kucsera Gábor egyik szeretője?

Bármikor előkerülhetnek olyan hölgyek, akiknek valaha közük volt az olimpikon kajakoshoz. Csütörtökön szó szerint robbant a hír, hogy 10 év után elválik Kucsera Gábor és Tápai Szabina.

Fotó: Czerkl Gábor

A Blikk most arról ír, hogy több forrás is megerősítette nekik, az egykori sportoló kalandjai között volt egy hosszabb viszony is, amelyet nyilvánvalóan képtelen volt megemészteni egykori kézilabdázó felesége. Ez a hölgy méghozzá egy ismert, ráadásul férjezett modell, akit sokan ismerhetnek a tévéből.