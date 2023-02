„Nem csak Shakirát cserélték le egy Twingóra” – durván nekimentek Kulcsár Edinának

A tavalyi év egyértelműen Kulcsár Edina, Csuti, G.w.M és Nagy Melanie botrányától volt hangos. Januárban robbant a hír, hogy az egykori szépségkirálynő és az üzletember házassága zátonyra futott, nem sokkal később pedig kiderült, hogy Edina tovább is lépett. Választottja az a G.w.M lett, aki két gyermeket nevelt együtt akkori kedvesével, Nagy Melanie-val. Talán legjobban az elhagyott barátnő és a rapper kapcsolata fajult el: G.w.M többek között „gonosz, rohadt nőnek” nevezte gyermekei édesanyját, és azzal vádolta őt, hogy Melanie tiltja tőle a kicsiket. Végül a bíróságon kötöttek ki, az emberek pedig inkább Melanie oldalára álltak, s úgy tűnik, még mindig foglalkoztatja őket Kulcsárék története...

Fotó: Bors

Kulcsár Edinát Twingónak nevezték

Az új Twingo

Shakria hasonlatát az egész világ ismeri, a legtöbben pedig előszeretettel alkalmazzák a hétköznapokban is. Mint kiderült, a magyarok is... Az egyik szépségszalon, ahol egyébként Nagy Melanie-t sminkoktatóként alkalmazzák, közzétett a minap egy fotót, melyen G.w.M exe és jelenlegi menyasszonya látható. Míg Melanie-t a Ferrarihoz hasonlítják a képen, addig Kulcsár Edinát egy Twingóhoz, mindezek mellé pedig egy erős utalást is odabiggyesztettek a fotó aljára:

Nem csak Shakirát cserélték le egy Twingóra

– olvasható a képen.

De vajon mit szól mindehhez az egykori szépségkirálynő?

Fotó: Facebook

Shakira nem kímélte Piqué-t

A kolumbiai énekesnő és a spanyol futballista szakításán csámcsogott a fél világ, mikor tavaly nyáron kiderült, Piqué 10 év házasság és két közös gyerek után megcsalta feleségét. A latin dívának pedig több sem kellett. Fogta a kicsiket és faképnél hagyta a focistát, miközben Piqué fiatal kolléganőjével jött össze. Senki se gondolja, hogy mindezt Shakira nyugodt szívvel nézte végig, dalban alázta meg a párost. Nem is akárhogy...

Lecserélted a Ferrarit egy Twingóra / Lecserélted a Rolexet egy Casióra / Túl gyors a tempód, lassíts. Sok időt töltesz az edzőteremben, de agyra is gyúrhatnál kicsit

– szúrt oda keményen Shakira az exének, és annak barátnőjének, Clara Chiának.

Aki esetleg lemaradt volna a szerzeményről, alább meghallgathatja!