Újabb magyarosítás, válogatott focistát szemelt ki a Fradi

A magyarszabály miatt a Ferencváros újabb honosításra készül. Ezúttal az izraeli Ido Sahar került a klub látóterébe.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.05.12. 07:00
fradi mariano gómez maccabi ido sahar

Mariano Gómez honosítása után újabb kettős állampolgárságú játékosa lehet a Ferencvárosnak. Sajtóhírek szerint a Maccabi Tel-Aviv háromszoros izraeli válogatott középpályása, Ido Sahar érkezhet az Üllői útra. A gólerős játékos magyar útlevéllel is rendelkezik, ami pontosan kapóra jön a zöld-fehéreknek.

Ido Sahart a Fradi figyeli
Fotó:  Facebook/Maccabi

Ido Sahar a mostani idényben 46 izraeli bajnokin 2600 játékperc alatt 16 gólt és 5 gólpasszt termelt. Az izraeli Sport 5 úgy tudja, a 24 éves középpályás a magyarszabály miatt lehet fontos a Ferencváronak.

Ido Saharnak lejár a szerződése a nyáron

Sahar az izraeli mellett magyar állampolgársággal is rendelkezik, így egyrészt könnyebben szerződtethető Európába, másrészt megfelel a magyarszabálynak is, ami a bevezetése óta neuralgikus pont a Fradinál - írja a Mandiner.

A sokszoros izraeli utánpótlás- és háromszoros felnőttválogatott futballista szerződése idén lejár a Maccabinál, és a hírek szerint a játékos maga is hajlana a váltásra, a tel-avivi klubnak egyéves opciója van a hosszabbításra, amelyet jó eséllyel érvényesít is, így átigazolási díj ellenében lehetne őt elhozni.

