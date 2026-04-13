Felfoghatatlan tragédia: gyilkosság áldozata lett a fiatal labdarúgó

Borzasztó tragédia rázta meg a futball világát. A ghánai labdarúgó-szövetség jelentette be, hogy Dominic Frimpong, a Chelsea Berekum szélsője vasárnap fegyveres rablás áldozata lett, mialatt a csapatával épp hazafelé tartott egy mérkőzésről.

A Berekum Chelsea úgy nyilatkozott, hogy hat álarcos férfi fegyverekkel és gépkarabéllyal állta el az utat, majd lőni kezdtek a csapat buszára. A személyzet és a játékosok ekkor kimenekültek a járműből, azonban Frimpongot fejbe találta egy lövedék. A 20 éves játékost kórházba szállították, ám sajnálatos módon életét vesztette. Úgy tudni, ő volt az egyetlen, aki megsérült az incidens során: a ghánai hatóságok közlése szerint a buszon összesen 30 játékos és tisztviselő utazott.

A ghánai labdarúgó-szövetség (GFA) mély megrázkódtatással és fájdalommal fogadta Dominic Frimpong, a Berekum Chelsea Football Club játékosának tragikus halálhírét. Az eset megrázta az egész futballvilágot. A GFA őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, csapattársainak, a technikai személyzetnek, a vezetőségnek és a Berekum Chelsea minden dolgozójának ebben a rendkívül nehéz időszakban

– olvasható a GFA közleményében, amelyben Frimpongot – aki ebben a szezonban 13 mérkőzés során két gólt szerzett –, ígéretes fiatal tehetségként jellemezték, akinek az elkötelezettsége és a játék iránti szenvedélye megtestesítette a liga szellemiségét, és aki az év elején kölcsönben csatlakozott a Berekum Chelsea-hez az Aduana FC-től.

Mindeközben a helyi rendőrség azt közölte, két férfit már letartóztattak, hármat pedig még nagy erőkkel keresnek – írja a The Guardian.