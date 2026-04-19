Nincs kegyelem, Sallai Rolandot eltiltották és lemarad a szuperrangadóról

Győzelemnek örülhetett, de egy sárga lap alapos keserűséget okozott a Galatasaray magyar légiósának. Sallai Rolandot eltiltották és nem játszhat a Fenerbahce ellen.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.04.19. 11:30
A Galatasaray 2-1-re nyert a Genclerbirligi otthonában a török labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A vendégeknél Sallai Roland a kezdőcsapatban kapott helyet, és egy szabálytalanság miatt a középpontba került.

Sallai Roland nem játszhat a Fener elleni rangadón (Fotó: BSR Agency)

A magyar játékos a 48. percben az ellenfél játékosával ütközött, és sárga lapot kapott, a Galata ekkor 2-0-ra vezetett. Okan Buruk vezetőedző a 65. percben lecserélte Sallait, aki súlyos árat fizet a lapért: ez már a negyedik sárgája volt, így automatikusan egy mérkőzésről eltiltják. 

Ez azonban pont a csúcsrangadó, az április 26-i, vasárnapi, Fenerbahce elleni isztambuli meccs lesz.

A Galatasaray jelenleg négy pont előnnyel vezeti a tabellát az ősi riválisával szemben.

Sallai Roland sárga lapja szigorú ítélet volt

Sallai sárga lapja miatt Okan Buruk vezetőedző a játékvezetést kritizálta. A tréner nem értette, miért járt lap, hiszen a magyar jobbhátvéd hátrafutás közben vállal ütközött Metehan Mimarogluvalírja a Magyar Nemzet. A bíró túl szigorú ítéletet hozott, amivel inkább a következő hétre okozott fejfájást Buruknak: a Fenerbahce ellen nem számíthat a magyar alapemberére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
