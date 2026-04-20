Tőrdöfés a szívbe, Arne Slot ki sem mondta magyar játékosa nevét

Noha hivatalosan a tartalékbajnokságban szereplő U21-es csapat kapusa (és egyik legjobbja), Pécsi Ármin már harmadszor került be a Liverpool profijainak meccskeretébe a vasárnapi, Everton elleni Mersey-parti derbin. Kérdés, hogy Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése után, a hétvégén még följebb jut-e a szamárlétrán.

Alisson (balra) már régen, Mamardasvili most dőlt ki: maradt Woodman és Pécsi Ármin (jobbra) a liverpooli kapusok közül (Fotó: Liverpool FC)

A 100. percben szerzett Van Dijk-góllal (Szoboszlai Dominik szögletéből) 2-1-re győztes Vörösök edzője, Arne Slot az övéit sújtó sérüléshullám miatt csak nyolc labdarúgót jelölt a kispadra, abból is két kapust – erre közülük be is kellett cserélnie Freddie Woodmant.

Pécsi Ármin lehet az első számú cserekapus

A régóta sérült Alissont helyettesítő Mamardasvilit az Everton-gólszerző Betóval történt ütközése után hordágyon kellett levinni a pályáról. A meccs után a holland Pool-edző eztmondta a megsérült grúz kapusáról:

„Kórházba vitték. Nagy, nyílt sebe van. Természetesen ez nem jelent hosszú távú sérülést, de majd meglátjuk, bevethető lesz-e a következő fordulóban.

Szinte minden poszton problémáink vannak, és most már két kapusunk is kidőlt. Még jó, hogy ellentétben más posztokkal, van belőlük három

– ironizált kínjában Slot, megfeledkezve a kispadig jutott Pécsi Árminról, aki így a liverpooli kapusrangsor negyedik helyéről egyszeriben előreugrott a másodikra.

Maga Mamardasvili hétfőn az Instagramon üzent az érte aggódóknak:

„Hál'istennek minden rendben. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást és hogy mellettem vagytok. Rövidesen visszatérek!” – fogalmazott.

Ha Alisson és Mamardasvili sem épül fel a héten, akkor Woodman a szezon során másodszor is a Crystal Palace ellen lehet kezdő a Liverpoolban (az októberi Ligakupa-nyolcaddöntőt 3-0-ra nyerte az Anfielden a hétvégén bajnokira érkező ellenfél), és minden bizonnyal Pécsi lesz bevethető a kispadról.

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol bajnokság 34. fordulójában.