Tőrdöfés a szívbe, Arne Slot ki sem mondta magyar játékosa nevét
A Liverpool edzője három kapusáról beszélt, a negyedikről megfeledkezett? Pécsi Ármin elől újabb kapus dőlt ki.
Noha hivatalosan a tartalékbajnokságban szereplő U21-es csapat kapusa (és egyik legjobbja), Pécsi Ármin már harmadszor került be a Liverpool profijainak meccskeretébe a vasárnapi, Everton elleni Mersey-parti derbin. Kérdés, hogy Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése után, a hétvégén még följebb jut-e a szamárlétrán.
A 100. percben szerzett Van Dijk-góllal (Szoboszlai Dominik szögletéből) 2-1-re győztes Vörösök edzője, Arne Slot az övéit sújtó sérüléshullám miatt csak nyolc labdarúgót jelölt a kispadra, abból is két kapust – erre közülük be is kellett cserélnie Freddie Woodmant.
Pécsi Ármin lehet az első számú cserekapus
A régóta sérült Alissont helyettesítő Mamardasvilit az Everton-gólszerző Betóval történt ütközése után hordágyon kellett levinni a pályáról. A meccs után a holland Pool-edző eztmondta a megsérült grúz kapusáról:
„Kórházba vitték. Nagy, nyílt sebe van. Természetesen ez nem jelent hosszú távú sérülést, de majd meglátjuk, bevethető lesz-e a következő fordulóban.
Szinte minden poszton problémáink vannak, és most már két kapusunk is kidőlt. Még jó, hogy ellentétben más posztokkal, van belőlük három
– ironizált kínjában Slot, megfeledkezve a kispadig jutott Pécsi Árminról, aki így a liverpooli kapusrangsor negyedik helyéről egyszeriben előreugrott a másodikra.
Maga Mamardasvili hétfőn az Instagramon üzent az érte aggódóknak:
„Hál'istennek minden rendben. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást és hogy mellettem vagytok. Rövidesen visszatérek!” – fogalmazott.
Ha Alisson és Mamardasvili sem épül fel a héten, akkor Woodman a szezon során másodszor is a Crystal Palace ellen lehet kezdő a Liverpoolban (az októberi Ligakupa-nyolcaddöntőt 3-0-ra nyerte az Anfielden a hétvégén bajnokira érkező ellenfél), és minden bizonnyal Pécsi lesz bevethető a kispadról.
A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol bajnokság 34. fordulójában.
A Premier League állása:
- Arsenal 70 pont
- Manchester City 67 (32 meccs)
- Manchester United 58 (58-45)
- Aston Villa 58 (47-41)
- Liverpool 55
Az Everton-Liverpool (1-2) meccs összefoglalója:
