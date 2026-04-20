RETRO RÁDIÓ

Tőrdöfés a szívbe, Arne Slot ki sem mondta magyar játékosa nevét

A Liverpool edzője három kapusáról beszélt, a negyedikről megfeledkezett? Pécsi Ármin elől újabb kapus dőlt ki.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2026.04.20. 20:15
pécsi ármin kapus Giorgi Mamardasvili arne slot alisson becker liverpool

Noha hivatalosan a tartalékbajnokságban szereplő U21-es csapat kapusa (és egyik legjobbja), Pécsi Ármin már harmadszor került be a Liverpool profijainak meccskeretébe a vasárnapi, Everton elleni Mersey-parti derbin. Kérdés, hogy Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése után, a hétvégén még följebb jut-e a szamárlétrán.

Alisson (balra) már régen, Mamardasvili most dőlt ki: maradt Woodman és Pécsi Ármin (jobbra) a liverpooli kapusok közül (Fotó: Liverpool FC)

A 100. percben szerzett Van Dijk-góllal (Szoboszlai Dominik szögletéből) 2-1-re győztes Vörösök edzője, Arne Slot az övéit sújtó sérüléshullám miatt csak nyolc labdarúgót jelölt a kispadra, abból is két kapust – erre közülük be is kellett cserélnie Freddie Woodmant.

Pécsi Ármin lehet az első számú cserekapus

A régóta sérült Alissont helyettesítő Mamardasvilit az Everton-gólszerző Betóval történt ütközése után hordágyon kellett levinni a pályáról. A meccs után a holland Pool-edző eztmondta a megsérült grúz kapusáról:

„Kórházba vitték. Nagy, nyílt sebe van. Természetesen ez nem jelent hosszú távú sérülést, de majd meglátjuk, bevethető lesz-e a következő fordulóban. 

Szinte minden poszton problémáink vannak, és most már két kapusunk is kidőlt. Még jó, hogy ellentétben más posztokkal, van belőlük három

– ironizált kínjában Slot, megfeledkezve a kispadig jutott Pécsi Árminról, aki így a liverpooli kapusrangsor negyedik helyéről egyszeriben előreugrott a másodikra.

Maga Mamardasvili hétfőn az Instagramon üzent az érte aggódóknak:

„Hál'istennek minden rendben. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást és hogy mellettem vagytok. Rövidesen visszatérek!” – fogalmazott.

Ha Alisson és Mamardasvili sem épül fel a héten, akkor Woodman a szezon során másodszor is a Crystal Palace ellen lehet kezdő a Liverpoolban (az októberi Ligakupa-nyolcaddöntőt 3-0-ra nyerte az Anfielden a hétvégén bajnokira érkező ellenfél), és minden bizonnyal Pécsi lesz bevethető  a kispadról.

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00) a Crystal Palace-t fogadja az angol bajnokság 34. fordulójában.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 70 pont
  2. Manchester City 67 (32 meccs)
  3. Manchester United 58 (58-45)
  4. Aston Villa 58 (47-41)
  5. Liverpool 55

Az Everton-Liverpool (1-2) meccs összefoglalója:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
