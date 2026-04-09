Orbán Viktorra szavaz a kétszeres magyar olimpiai bajnok – Magyar Péteréket hazaárulással vádolja

A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó szerint az ukrán vezetés a Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Varga Tamás úgy véli, ezért fontos az április 12-i szavazás, mert olyan vezető mögé kell állni, aki megvédi Magyarországot és Orbán Viktor pontosan ezt teszi – írja a Ripost.

Varga Tamás: Magyar Péterék szemben mennek hazánk érdekeivel!

Varga Tamás hazaárulásról beszél

Figyeljetek, ezt már nem tudom szó nélkül hagyni. Amikor valaki Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, ráadásul a gyermekét és unokáit fenyegeti, ez egy olyan határ, amit nem tudok elfogadni. Most pontosan ez történt. Az ukrán elnök, és köre ilyen kijelentéseket tesznek. Az ukrán vezetés Magyar Pétert és Tiszát szeretné hatalmon látni, mert tudják, hogy ők nem a magyar érdekekért dolgoznak. Láttuk korábban, hogyan mennek szembe hazánk érdekeivel Magyar Péterék. Az a politika, amit ők képviselnek, hazaárulás. Ez már nem is jobb, vagy bal oldali kérdés, ez már arról szól, hogy a politikusaink - legyenek fideszesek vagy ellenzékiek - magyar érdekekért vagy külföldi érdekekért dolgoznak. Én azt gondolom, ilyen időkben, azon vezetők mögé kell állni, akik mindent megtesznek azért, hogy megvédjék Magyarországot, Orbán Viktor pedig pontosan ezt teszi. Én ezért fogok rá szavazni áprilisban

- mondta az 50 éves Varga Tamás az április 12-i országgyűlési választások kapcsán.