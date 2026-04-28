Megdöbbentő részletek a Kabát Péteréknél történt bűncselekményről, hatalmas a kár

Betörtek Kabát Péter párjának hidegkonyhájába. Róka Adrienne már évek óta működteti budapesti üzletét, amely a mai napig szívügye, és ahol két nappal ezelőtt bűncselekmény történt. Az Újpest egykori labdarúgója a Metropolnak elmondta: az elkövető egyelőre nem került elő, ugyanakkor az arca felismerhető volt, így a rendőrség nagy erőkkel nyomoz az ügyben.

Van egy hidegkonyhánk, oda tört be egy férfi, erről videót is megosztottunk. Sajnos a mai napig nem került elő a tettes. Feljelentést tettünk a rendőrségen, az ügyben jelenleg is nyomoznak, keresik az elkövetőt. Elég sokan írtak azóta, hogy hol láthatták: a Flórián téren például találkoztak már vele korábban is. Remélem, minél hamarabb meglesz

– mondta Kabát Péter a Metropolnak, hozzátéve: a tettes berúgta az ajtót, és jelentős értékeket tulajdonított el.

Nagy értékben károsított meg minket. Hogy ez pontosan készpénz vagy valamilyen eszköz volt, abba nem mennék bele részletesen, de az biztos, hogy jelentős értékről van szó, nem kis tételről

– nyilatkozta az egykori labdarúgó.

Kabát Péter: Azonnal hívtak minket és a rendőrséget

Úgy szereztünk róla tudomást, hogy a lányok, akik ott dolgoznak, bementek reggel, és látták, hogy az ajtó be van rúgva, fel van törve, azonnal hívtak minket és a rendőrséget is. A rendőrök annyit mondtak, hogy vannak ujjlenyomatok, a videón is látszik, hogy több mindent megfogott az elkövető, akinek az arca kivehető a felvételekből, úgyhogy szerintük meglesz. Azóta viszont még nem értesítettek minket arról, hogy elfogták volna.

Az évek során több millió szendvics és több százezer adag hidegtál készült el a hidegkonyhában. A betörésről készült felvételeket a pár korábban az Instagramon is megosztotta abban a reményben, hogy minél több emberhez eljutnak, és valaki információval segítheti a hatóságokat a tettes kézre kerítésében.