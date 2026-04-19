Váratlan döntés, egyetlen magyarral folytatja a Liverpool

A hétközi Bajnokok Ligája-búcsút követően Arne Slot gyüttese hazai porondon folytatja: vasárnap (15:00, Spíler 1) Everton-Liverpool városi derbit rendeznek Angliában. Az előrejelzések alapján mindössze egyetlen magyar játékos lesz a kezdőcsapatban. Szoboszlai Dominik helye szinte betonbiztosnak tűnik, miközben Kerkez Milos játéka ezúttal erősen kérdéses.

A balhátvéd az elmúlt időszakban komoly terhelést kapott: a válogatott szünet óta négy mérkőzésből háromszor is kezdőként számolt vele Arne Slot, ráadásul a szezon előrehaladtával egyre kevesebb pihenőt kapott. Eközben az év végén távozó rutinos Andy Robertson továbbra is bevetésre kész, és a városi derbin várhatóan meg is kapja a lehetőséget.

A találkozó előtt a This is Anfield megpróbálta megjósolni Arne Slot kezdőjét, és úgy látják: a holland szakember ezúttal inkább a tapasztalat mellett dönt, és a 22 éves magyar védőt a skót posztriválisa helyettesíti.

Ezt több szempont is indokolja: Egyrészt a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért zajló kiélezett harcban kulcsfontosságú lehet Kerkez pihentetése, másrészt ott van Robertson klublegenda szerepe: a szurkolók nagy kedvence az utolsó Mersey-parti derbijére készül, és Slot aligha fosztaná meg ettől a különleges pillanattól – ráadásul a 32 éves védő jelenleg jóval frissebb mint Kerkez.

Everton-Liverpool: Szoboszlai jubilálhat

Magyar szempontból ezzel együtt is fontos az Everton-Liverpool összecsapás, hiszen a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a századik Premier League-meccsére készül a klub színeiben, csakúgy, mint Alexis Mac Allister.