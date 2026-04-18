„Nem akartam, hogy Gróf hibázzon” – Dibusz Dénes a kapuskérdésről beszélt a Fradinál

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes 2025 decemberében szenvedett kézsérülést. Megműtötték, és három hónapos kihagyásra kényszerült a komplikációk miatt. A 35 éves, 47-szeres válogatott kapust a Fradinál Gróf Dávid helyettesítette, és kiváló teljesítményt nyújtott. Dibusz 2026 márciusában tért vissza a pályára, és a Fradi zóna podcast vendégeként elárulta, hogyan élte meg társa sikereit.

Pontosan tudom, milyen helyzet az, amikor valaki megkapja a lehetőséget, él vele, a csapatnak pedig megy a játék. Nem akartam, hogy Gróf Dávid hibázzon, ezért nem is vártam, hogy csak azért változzon a kapusposzton a helyzet a Fradinál, mert én felépültem. Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka arra, hogy belenyúljon és változtasson, ha jól szerepel a csapat. Ebben az esetben nekem is nagyon nehéz lesz visszakerülni

– fogalmazott Dibusz.

Dibusz Dénes sérülése a múlté

Végül Gróf Dávid a Braga elleni visszavágón bokasérülést szenvedett, így néhány hétre kidőlt, Dibusz pedig visszakerült a kezdőcsapatba. A Fradi kapusa külön kiemelte, egyszer sem volt benne olyan gondolat, hogy csapattársa hibája könnyebbé tehetné a saját visszatérését Szerinte az nem igazi, ha valaki így jut újra lehetőséghez.

Mindig abban hittem, hogy a kapuba annak kell bekerülnie, akiben az edző adott pillanatban jobban bízik, akit jobb formában lát. A kapusposzton sem helyes előre kijelölni az első számú játékost, a napi munkának és a teljesítménynek kell döntenie, mint a mezőnyjátékosok esetében

– vélekedett a rutinos kapus.

A Ferencvárosra vasárnap (19.30, tv: M4 Sport) csúcsrangadó vár, a második helyezett Győr vendége lesz. A két csapat azonos pontszámmal várja a meccset, a Fradit a több győzelme rangsorolja az élre.