RETRO RÁDIÓ

„Nem akartam, hogy Gróf hibázzon” – Dibusz Dénes a kapuskérdésről beszélt a Fradinál

Sosem drukkolt csapattársa ellen a rutinos kapus. Dibusz Dénes elárulta, hogyan élte meg a mellőzését, és cseréje, Gróf Dávid sikereit a Fradinál.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.04.18. 13:30
A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes 2025 decemberében szenvedett kézsérülést. Megműtötték, és három hónapos kihagyásra kényszerült a komplikációk miatt. A 35 éves, 47-szeres válogatott kapust a Fradinál Gróf Dávid helyettesítette, és kiváló teljesítményt nyújtott. Dibusz 2026 márciusában tért vissza a pályára, és a Fradi zóna podcast vendégeként elárulta, hogyan élte meg társa sikereit.

Dibusz Dénes sérülés miatt három hónapot hagyott ki (Fotó: Mediaworks)

Pontosan tudom, milyen helyzet az, amikor valaki megkapja a lehetőséget, él vele, a csapatnak pedig megy a játék. Nem akartam, hogy Gróf Dávid hibázzon, ezért nem is vártam, hogy csak azért változzon a kapusposzton a helyzet a Fradinál, mert én felépültem. Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka arra, hogy belenyúljon és változtasson, ha jól szerepel a csapat. Ebben az esetben nekem is nagyon nehéz lesz visszakerülni

– fogalmazott Dibusz.

Dibusz Dénes sérülése a múlté

Végül Gróf Dávid a Braga elleni visszavágón bokasérülést szenvedett, így néhány hétre kidőlt, Dibusz pedig visszakerült a kezdőcsapatba. A Fradi kapusa külön kiemelte, egyszer sem volt benne olyan gondolat, hogy csapattársa hibája könnyebbé tehetné a saját visszatérését Szerinte az nem igazi, ha valaki így jut újra lehetőséghez.

Mindig abban hittem, hogy a kapuba annak kell bekerülnie, akiben az edző adott pillanatban jobban bízik, akit jobb formában lát. A kapusposzton sem helyes előre kijelölni az első számú játékost, a napi munkának és a teljesítménynek kell döntenie, mint a mezőnyjátékosok esetében

– vélekedett a rutinos kapus.

A Ferencvárosra vasárnap (19.30, tv: M4 Sport) csúcsrangadó vár, a második helyezett Győr vendége lesz. A két csapat azonos pontszámmal várja a meccset, a Fradit a több győzelme rangsorolja az élre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
