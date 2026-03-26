Hajdú B. István kimondta az igazságot Szoboszlai Dominikról

Négy hónappal a keserű emlékű, írek elleni világbajnoki selejtező után lép újra pályára a magyar labdarúgó-válogatott. A novemberi vereség és vb-búcsú után Szoboszlai Dominik percekig zokogott, majd egy emlékezetes, három szóból álló „interjút” adott az M4 Sportnak. Látszott rajta, ő sem arra gondolt, hogy idén tavasszal „csak” felkészülési meccseket kell játszania a válogatottnak. Márpedig így lesz, szombaton a szlovénokat, jövő kedden a görögöket fogadjuk a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominik arcán minden ott volt az írek elleni meccset követően (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Szombaton papíron mi vagyunk az esélyesek, s kétségtelen, a legnagyobb világsztár a pályán Szoboszlai Dominik lesz. A válogatott csapatkapitánya egymaga sokkal értékesebb, mint a két legnagyobb ásza, Jan Oblak és Benjamin Sesko nélkül Budapestre utazó teljes szlovén keret. Az M4 Sport riportere, Hajdú B. István is úgy érzi, Szoboszlai lehet a döntő faktor, arra azonban nem számíthatunk, hogy mindig minden találkozót ő fog eldönteni.

Azt várni, hogy mindig minden meccset Szoboszlai nyer meg nekünk, az nem lehetséges, de benne is van egy nagy adag bizonyítási vágy, hiszen mindig nagyon szeretett a magyar válogatottban játszani. Elképzelhető, hogy Szlovénia ellen épp ő jelenti majd a különbséget

– jósolta Hajdú B. István a magyar-szlovén találkozó előtt.

Két győzelem kell Szoboszlaiéktől

A népszerű riporter úgy gondolja, noha barátságos meccsekről beszélünk, fontos lenne két siker a Puskás Arénában.

„Azt hiszem, az írek elleni vereség után a közönség rokonszenvét nem vesztette el a válogatott, de meg kell ezt szilárdítani két győzelemmel Szlovénia és Görögország ellen.”