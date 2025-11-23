RETRO RÁDIÓ

Hajdú B. István: Nekem nem a telefonom okos

Őszinte vallomást tett a generációk közti különbségről. Hajdú B. Istvánnak ugyanis nem áll rá az ujja az új generációs okostelefonokra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Módosítva: 2025.11.23.
Hajdú B István sportkommentátor Orbán Viktor

Orbán Viktor osztotta meg azt a videót, amelyben Hajdú B. István, a legendás sportkommentátorról a kulisszák mögött találkozhatunk. Érdekes képsoroknak lehetünk szemtanúi, ahogy megpillantjuk régi típusú telefontját.

Hajdú B. István: Nekem nem a telefonom okos
Hajdú B. István: Nekem nem a telefonom okos Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hajdú B. István: Ebben ott van az összes telefonszám

Orbán Viktor csak ennyit fűzött hozzá az érdekes videóhoz:

Ezeket tényleg egyszerűbb bepiszkálni, pöckölni.

Mindenesetre meglepő, hogy „ennyire még az elnök úré sem retró”, ahogyan az a videóban is elhangzik. Ha kíváncsi vagy Hajdú B. István miért használ még mindig régi telefont, ne hagyd ki az alábbi videót:

 

