„Nem látom az új vezért” - a bravúros Eb után megszólalt a női pólósok volt kapitánya

Idén januárban elkényeztették a szurkolókat a vízilabda-válogatottak. A férfiak és a nők is döntőt játszottak az Európa-bajnokságon, ez különösen a megfiatalított női csapattól volt bravúr. Cseh Sándor együttese az olimpiai bajnok spanyolok mellett a vb-aranyérmes görögöket is kiütötte, s a fináléban csak ötméteresekkel maradt alul a hollandokkal szemben.

A világbajnokság után az Eb-n is ezüstérmet szerzett a vízilabda-válogatott Fotó: waterpolo.hu

A korábbi szövetségi kapitány, Bíró Attila annyiban csalódott csupán, hogy előzetesen biztos volt abban, hogy megverjük Hollandiát. Ő a Metropolnak Keszthelyi Ritáról is beszélt, aki végig vezére volt az együttesnek, a rutinos pólós a fináléban kihagyott egy ötméterest.

Nem szabad bűnbaknak nevezni Keszthelyi Ritát. A Fradi-pólóst ilyen kiélezett, sorsdöntő helyzetben lehetetlen mellőzni, lőnie kellett. Engem inkább az zavar, hogy nem látom az új Keszthelyit, a válogatott agyát, motorját. Ő sem fiatalodik, és bár szó sincs arról, hogy befejezné pályafutását, de előbb vagy utóbb új karmestert kell találni

- fejtegette Bíró.

A szakember szerint a fiatalok ugyan jók, de még egyikük sem érte el azt a szintet, ami a vezér szerephez kell.

Funchalban ilyen szempontból figyeltem Faragó Kamilla, Szilágyi Dorka és Leimeter Dóra teljesítményét, felemes tornájuk volt, viszont Varró Eszter, Tiba Panna és Aubéli Tekla ügyes megmozdulási szép jövőt sejtetnek

- hangzott a válasz.

Új feladatok a vízilabda-válogatott előtt

Ezen a nyáron nincs világbajnokság, csak világkupa, melynek döntőjét júliusban Sydney rendezi. A fiatalok beépítését már megkezdte Cseh Sándor szövetségi kapitány, aki a nagyközönség számára eddig még ismeretlen tehetségeket próbálhat ki.

Erre felettébb szükség is lesz, tudniillik az eddig „tiltólistán” szerepelt orosz válogatott visszatér a nemzetközi élmezőnybe. Rajtuk kívül jövőre a budapesti vb-n nehezíti a helyzetünket az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália is az MVM Dome-ban

– figyelmeztetett Bíró Attila.