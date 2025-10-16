RETRO RÁDIÓ

Nem áll le, az ötödik olimpiájára készül a Fradi klasszisa

Az ötödik olimpiáját is célba veszi a magyar női vízilabdázás klasszisa. Keszthelyi Rita ott szeretne lenni a 2028-as Los Angeles-i játékokon.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.10.16. 09:00
vízilabda Keszthelyi Rita olimpia FTC

Az FTC vízilabdázó klasszisa, Keszthelyi Rita kijelentette a Metropolnak: természetesen folytatja a válogatottban, elvégre a dicső múlt kötelez, Eb-győztes, vb-ezüstérmes és nyári ötkarikás játékokon is szerzett már bronzérmet. 

Keszthelyi Rita céba veszi Los Angeles-t
Keszthelyi Rita céba veszi Los Angeles-t (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Ott szeretnék lenni a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon, amely az ötödik ilyen torna lehet az életemben

– mondta a 33 éves klasszis.

A minap Rita eredményes négy napot töltött el az FTC-vel Barcelonában, ahol örömmel találkozott korábbi, spanyolországi csapattársaival. 

Öröm számomra, amikor elbeszélgethetek egykori klubtársaimmal, nekik is elmondtam, hogy nagyon jól érezzük magunkat a Fradiban az olimpiai bajnok spanyol kiválósággal, Beatriz Ortizzal. A Magyar Kupában jól tettük le a névjegyünket, hiszen a Szeged ellen bejutottunk a legjobb négy közé

– emlékeztetett Keszthelyi, aki egyelőre nem mérhette fel teljes valóságában, hogy mennyiben változtak meg a honi női vízilabdázás erőviszonyai.

Keszthelyi Rita kupát nyerhet a Fradival

Azt azért tudom, hogy az FTC, UVSE, Dunaújváros, Eger és a BVSC alkotja azt az ötös magot, amely kiemelkedik az OB I-es mezőnyből.

Az FTC a Magyar Kupában éppen legnagyobb riválisa, a címvédő UVSE ellen játssza a december 5-6-i Final Fourban az elődöntőt, és Ritáék arra készülnek, hogy elhódítsák az újpestiektől a trófeát. 

 

