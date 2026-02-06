„Ennél többet nem tudtunk adni" - megható szavakkal értékelte a magyar kapitány az ezüstérmet

Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya néhány hibát látott, de alapvetően teljesen elégedett csapatának a funchali női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében és az egész tornán nyújtott teljesítményével. A magyar csapat fináléban 10-10-re végzett a rendes játékidőben Hollandiával, majd büntetődobásokkal vereséget szenvedett, így ezüstérmet szerzett.

Cseh Sándor büszke a csapatra Fotó: Szigetváry Zsolt

Az első mondatnak annak kell lennie, hogy gratulálok a lányoknak és iszonyatosan büszke vagyok. Megkockáztatom, hogy ennél többet nem tudott adni ez a csapat ezen az Európa-bajnokságon. Lehettünk volna aranyérmesek is, de ez nem azon múlott, hogy hogyan játszottak vagy mit adtak bele a lányok. És ez a lényeg

- fogalmazott a kapitány.

Cseh Sándor nem hisz a véletlenben

"Ez most így alakult. Nem hiszek már abban, hogy vannak véletlenek, reméljük, hogy még van hová fejlődnünk, és fogunk majd nyerni" - tette hozzá.

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.