Gulácsi helyettese kettesével kapja a gólokat, edzőjük beolvasott Orbánéknak

Egyre nagyobb kulimászba keveredik az RB Leipzig a német labdarúgó Bundesligában. A sérült Gulácsi Pétert nélkülöző, de a 251. Bundesliga-meccsén a csapata egyik legjobbjának bizonyult Orbán Willivel felálló lipcsei csapat 2-0-s félidő után – Cristoph Baumgartner duplázott – úgy vesztett pontokat a Borussia Dortmund ellen, hogy először az egy hónapja gólképtelen középcsatára, Romulo fejelt öngólt, majd a dortmundi Fábio Silva a 95. percben állította be a 2-2-es végeredményt, a labdát az elvetődő Maarten Vandevoordt kapus lábai alatt a kapuba lőve.

A sérült Gulácsi Péter (balra) most csak civilben szurkolhatott, a rangadót végigjátszó Orbán Willi a végén a fejét fogta (Fotó: picture alliance)

Ole Werner vezetőedző csapata ezzel a kettővel együtt már 18 pontot veszített el vezetésből, megint úgy, hogy az Orbánon és két-három társán kívül javarészt fiatal, tapasztalatlan játékosai 2-1-es állásnál túl rizikós dolgokat vállaltak be, és erre újra ráfizettek.

„A végén nem sikerült befejeznünk legalább egy kontrát, nem sikerült az utolsó tíz percben is józan döntéseket hoznunk. Nem sikerült a cseréinkkel új lendületet adni a csapatunknak. A Dortmundnak mindez sikerült. Mi a végén is kapura törünk egy olyan szituációban, amikor nem kellett volna kapura törnünk.

Túl zöldfülűek vagyunk. A meccs végéig okosan játszani a fejlődés jele. De meg kell mondanom, hogy ez nekünk ritkán sikerül.

Mindannyiunkat bosszant ez a végeredmény. Ha nem bosszantana, akkor valami nem is lenne rendben. A srácok ma sok mindent jobban csináltak, mint legutóbb a Wolfsburg ellen, de

kicsit már elegem van abból, hogy a jó játékunkról beszélek, miközben a végén elúsznak a pontjaink. Az a helyzet, hogy ez már egy visszatérő minta egyes játékosok esetében is, és ezektől a játékosoktól fejlődést várok el

– dohogott az RB Leipzig edzője.

Kezd elúszni a BL-indulás Orbán Williéknek

Orbán Williék vasárnap akár négy pont távolságba is kerülhetnek a még Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helytől, ha a Stuttgart nyer a pofozógép Heidenheim vendégeként.

A sérült Gulácsi ifjú belga helyettese, Maarten Vandevordt megint bemutatott szép védéseket is, de ahogy a Bayern München elleni kuparangadón (2-0 a bajoroknak, az első gólt a Vandevoordt hibája után kapott tizenegyesből lőve), majd a kiesőjelölt Wolfsburg elleni hazai 2-2-es bajnokin (akkor két kapura lövésből kétszer mattolva), háromból harmadszor sem úszta meg két kapott gól nélkül.