Gyászol Katus Attila, elvesztette az édesapját
Nagyon megrendítette a váratlan veszteség. Katus Attila szívszaggató sorokkal búcsúzott édesapjától.
Katus Attila, a magyar fitneszedző a közösségi oldalán osztotta meg szívfájdalmát a világgal. Pénteken elhunyt az édesapja. Katus Miklós 83 éves volt.
Drága Apu! Most csend van…Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol
- írta a sportoló, aki közös fotókból készített rövid videót apukájáról.
