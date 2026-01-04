RETRO RÁDIÓ

Gyászol Katus Attila, elvesztette az édesapját

Nagyon megrendítette a váratlan veszteség. Katus Attila szívszaggató sorokkal búcsúzott édesapjától.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 13:41
katus attila gyászol katus miklós

Katus Attila, a magyar fitneszedző a közösségi oldalán osztotta meg szívfájdalmát a világgal. Pénteken elhunyt az édesapja. Katus Miklós 83 éves volt.

Katus Attila
Katus Attila 

Drága Apu! Most csend van…Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol

- írta a sportoló, aki közös fotókból készített rövid videót apukájáról.

Katus Attila gyászolja az édesapját: 


 

