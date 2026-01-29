Arne Slot keményen beszólt Jürgen Kloppnak
A pályán minden rendben volt, majd jött a sajtótájékoztató. Arne Slot a fölényes győzelem után, véletlenül vagy szándékosan, de Jürgen Kloppot is célba vette szavaival.
A Liverpool gálázott a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában: Szoboszlaiék 6-0-ra kiütötték az azeri Qarabagot, amely korábban a Ferencvárost búcsúztatta a sorozattól. Jeremie Frimpong sérülését leszámítva tökéletes estét zártak a Vörösök, azonban a lefújást követően Arne Slot vezetőedző nyilatkozata mégis kisebb port kavart.
Arne Slot ezzel nem lesz népszerű Liverpoolban
A holland szakember már a mérkőzést megelőzően is meglehetősen tiszteletlenül beszélt a Liverpool múltbeli bajnoki eredményeiről. Slot elismerte, hogy az Anfielden minden idényben a Premier League megnyerése az elvárás, ugyanakkor hangsúlyozta: a klub az elmúlt három évtizedben mindössze kétszer hódította el az angol bajnoki címet.
A hatgólos diadal után Slot erre rátett még egy lapáttal: szándékosan vagy véletlenül, de a Liverpool korábbi sikeredzőjének, Jürgen Kloppnak is odaszúrt.
A szerdai fölényes győzelem azt is jelentette, hogy a Liverpool egyenes ágon kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, amit Arne Slot egyértelműen komoly eredményként értékelt. A holland szakember hangsúlyozta, hogy a továbbjutás különösen annak fényében értékes, hogy a klub nem is olyan régen még az Európa-ligában szerepelt.
Örülünk, hogy bejutottunk a legjobb 16 közé, különösen annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még az Európa-ligában szerepelt a csapat, és kikapott az Atalantától.
Bár a Slot nem nevezte meg, de az említett idényben még Jürgen Klopp irányította a Liverpoolt.
Nem kizárt, hogy a 47 éves tréner ezzel a megszólalással inkább saját magát próbálja védeni. A gyengébb bajnoki eredmények miatt ugyanis egyre több kritika éri, sőt, a menesztése is szóba került, ezért a BL-siker hangsúlyozásával azt üzenheti: Az imádott elődnél sem volt minden rendben a Liverpoolnál.
Mindez pedig aligha tekinthető elszólásnak, hiszen Slot nemcsak közvetlenül a lefújás után, hanem a hivatalos sajtótájékoztatón is megismételte ugyanezt.
Ráadásul Slot ezzel a megjegyzéssel jókora szeletet kihagyott az igazságból, hiszen a német elődje kilenc liverpooli idényéből hétszer is a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába vezette az együttest.
