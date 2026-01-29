Arne Slot keményen beszólt Jürgen Kloppnak

A Liverpool gálázott a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában: Szoboszlaiék 6-0-ra kiütötték az azeri Qarabagot, amely korábban a Ferencvárost búcsúztatta a sorozattól. Jeremie Frimpong sérülését leszámítva tökéletes estét zártak a Vörösök, azonban a lefújást követően Arne Slot vezetőedző nyilatkozata mégis kisebb port kavart.

Az Arne Slot vezette Liverpool bejutott a legjobb 16 közé a Bajnokok Ligájában (Fotó: AFP)

Arne Slot ezzel nem lesz népszerű Liverpoolban

A holland szakember már a mérkőzést megelőzően is meglehetősen tiszteletlenül beszélt a Liverpool múltbeli bajnoki eredményeiről. Slot elismerte, hogy az Anfielden minden idényben a Premier League megnyerése az elvárás, ugyanakkor hangsúlyozta: a klub az elmúlt három évtizedben mindössze kétszer hódította el az angol bajnoki címet.

A hatgólos diadal után Slot erre rátett még egy lapáttal: szándékosan vagy véletlenül, de a Liverpool korábbi sikeredzőjének, Jürgen Kloppnak is odaszúrt.

A szerdai fölényes győzelem azt is jelentette, hogy a Liverpool egyenes ágon kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, amit Arne Slot egyértelműen komoly eredményként értékelt. A holland szakember hangsúlyozta, hogy a továbbjutás különösen annak fényében értékes, hogy a klub nem is olyan régen még az Európa-ligában szerepelt.

Örülünk, hogy bejutottunk a legjobb 16 közé, különösen annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még az Európa-ligában szerepelt a csapat, és kikapott az Atalantától.

Bár a Slot nem nevezte meg, de az említett idényben még Jürgen Klopp irányította a Liverpoolt.

Nem kizárt, hogy a 47 éves tréner ezzel a megszólalással inkább saját magát próbálja védeni. A gyengébb bajnoki eredmények miatt ugyanis egyre több kritika éri, sőt, a menesztése is szóba került, ezért a BL-siker hangsúlyozásával azt üzenheti: Az imádott elődnél sem volt minden rendben a Liverpoolnál.

Mindez pedig aligha tekinthető elszólásnak, hiszen Slot nemcsak közvetlenül a lefújás után, hanem a hivatalos sajtótájékoztatón is megismételte ugyanezt.

The maddest part of this quote is that he said it TWICE.



Once straight after the game in an interview, then later on in the presser.



Was desperate to get that prepared point out... #LFC https://t.co/bF5A7DapQp pic.twitter.com/Rx8RKoX5OE — James Wathland (@JamesWathland) January 29, 2026

Ráadásul Slot ezzel a megjegyzéssel jókora szeletet kihagyott az igazságból, hiszen a német elődje kilenc liverpooli idényéből hétszer is a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába vezette az együttest.