Hónapok óta verhetetlen a Fradi idegenben, a BL csodacsapata is reszketett

Hiába vezetett 1-0-ra a Kazincbarcika, a Ferencváros fordított, és simán nyerte az idegenbeli bajnokiját az NB I-ben. A zöld-fehérek 3-1-re győztek, s a szezonban továbbra sem kaptak ki vendégként. Sőt, Robbie Keane együttese február óta nem veszített meccset idegenben. A Fradi kellemetlen vendég itthon és külföldön is.

A Fradi 3-1-re nyert idegenben a Kazincbarcika ellen Fotó: Nemzeti Sport

A zöld-fehérek február 20-án a cseh Plzen otthonában játszottak az Európa-ligában a nyolcaddöntőért. Az első meccset odahaza a Fradi 1-0-ra nyerte, a visszavágót 3-0-ra a Plzen, s ezzel tovább is jutott. Ez volt a legutóbbi olyan idegenbeli találkozó, amikor kikapott a Ferencváros. Azóta 20 veretlen meccs a magyar NB I-ben, a hazai és a nemzetközi kupában. A gárda nyerni tudott többek között kétszer Győrben, Pakson, sőt Genkben és Salzburgban is. A BL-ben négy forduló után hét ponttal álló Qarabaq otthonában is 3-2-re győzött az FTC, s az utolsó pillanatig rettegtek az azeriek, hogy a budapesti 3-1-es sikerük után el ne bukják a Bajnokok Ligája főtábláját.

Meglepetések a Fradi otthonában

A Ferencváros a remek idegenbeli mérleg mellett otthon váratlan pofonokba szaladt bele. A legfájóbb a BL-selejtezőben a Qarabag 3-1-es sikere, itt úszott el a Fradi főtáblája a Bajnokok Ligájában. Az NB I-ben idén a Puskás Akadémia és óriási meglepetésre a ZTE nyert a Groupama Arénában.