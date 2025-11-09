Gólokkal hangoltak a Fradi magyar válogatottjai a vb-selejtezőkre - Videó

A Kazincbarcika-FTC meccsen az újonc borsodiak mezőkövesdi albérletükben meglepték ugyan az FTC-t a labdarúgó-NB I (Fizz Liga) 13. fordulójában, de a bajnoki címvédő Fradi még a szünetig fordított, és végül 3-1-re győzött.

Varga Barnabás sorozatban a 6. NB I-es meccsén szerzett gólt a Fradiban Fotó: Nemzeti Sport - archív

Robbie Keane ferencvárosi vezetőedző négy helyen változtatott a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga diadal (3-1) kezdőcsapatához képest. Eleinte mégis elöl-hátul meglepően sok hibával játszott a Fradi. A kiesőjelölt Kazincbarcikának főként Könyves Norbert révén adódtak helyzetei, sőt a 10. percben Kártik Bálint tizenegyesből a vezető gólt is belőtte Dibusz Dénesnek (1-0).

Időben kapcsolt a Fradi

A zöld-fehérek csak az első félóra után kerültek fölénybe, de akkor nagyon: éppen a kupameccshez képest "újak" közül fordított a két magyar válogatott futballista, Varga Barnabás fejesével (34. perc, 1-1), majd Tóth Alex szép lövésével (42., 1-2).

A góllövőlistát vezető Varga sorozatban már a 6. bajnokiján volt ezzel eredményes, míg a csatárnak adott gólpassza után Tóth az idei első NB I-es találatával hangolt a válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezőire.

A második félidő már kevésbé volt viharos, de a 82. percben Cebrail Makreckis egy kontra végén bebiztosította (1-3) a Fradi győzelmét.

A Keane-csapat ezzel feljött a bajnoki tabella második helyére, két ponttal az egy meccsel többet játszott Paks mögé.

Az NB I élcsoportja 13 forduló után: 1. Paks 24 pont, 2. FTC 22 (12 meccs, 27-13), 3. DVSC 22 (20-18).