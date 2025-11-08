RETRO RÁDIÓ

A tabella nem hazudik, óriási árat fizetett egyetlen vereségéért a Fradi

Nem csak az Európa-ligában áll az élmezőnyben a magyar bajnok. A Fradi idei mérlege eddig kiváló, de az az egy elrontott meccs nagyon fájó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 07:30
Fradi Ferencváros vereség

Veretlenül menetel és már harmadik a Ferencváros az Európa-liga főtábláján. A Fradi a nyitómeccsen döntetlenre mentette a Plzen elleni csatát, majd idegenben verte a Genket és a Salzburgot. A Ludogorec elleni, csütörtöki győzelem pedig már azt jelenti, hogy a gárda négy forduló után 10 ponttal a harmadik helyen áll. Van egy másik rangsor, ahol szintén harmadik Robbie Keane együttese.

Veretlen a Fradi az Európa-ligába
Veretlen a Fradi az Európa-ligában (Fotó: TumbaszHedi)

Egy nemzetközi statisztikai oldal, a Football Meets Data az alapján vizsgálta a nemzetközi kupában induló csapatokat, hogy ki hány győzelemmel rendelkezik. Itt a Fradi szintén dobogós, csak a dán Midtjylland és a portugál Braga előzi meg.

A Ferencváros a szezonban hat BL-selejtezőn és négy főtáblás meccsen az Európa-ligában játszott. A mérleg 7 győzelem, 2 döntetlen és egy vereség. Az az egy kudarc nagyon is fájó, hiszen az azeri Qarabag budapesti, 3-1-es sikere miatt nem szerepel most a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtábláján. Utólag azért is bosszantó az egyetlen vereség, mert a visszavágón így is volt esély, a Keane-csapat 3-2-re nyert idegenben.

A tavaszért harcol a Fradi

A Fradi az Európa-ligában azért harcol, hogy sorozatban negyedszer is ott legyen valamelyik kupasorozat egyenes kieséses, „tavaszi” szakaszában. Ha az El-tabellán a legjobb nyolcban végez, akkor biztosan nyolcaddöntős, ha a 9-24. hely között, akkor játszania kell a nyolcaddöntőért.

Meddig jut a Fradi?

