A tabella nem hazudik, óriási árat fizetett egyetlen vereségéért a Fradi

Veretlenül menetel és már harmadik a Ferencváros az Európa-liga főtábláján. A Fradi a nyitómeccsen döntetlenre mentette a Plzen elleni csatát, majd idegenben verte a Genket és a Salzburgot. A Ludogorec elleni, csütörtöki győzelem pedig már azt jelenti, hogy a gárda négy forduló után 10 ponttal a harmadik helyen áll. Van egy másik rangsor, ahol szintén harmadik Robbie Keane együttese.

Egy nemzetközi statisztikai oldal, a Football Meets Data az alapján vizsgálta a nemzetközi kupában induló csapatokat, hogy ki hány győzelemmel rendelkezik. Itt a Fradi szintén dobogós, csak a dán Midtjylland és a portugál Braga előzi meg.

✔️ Most European wins this season (as of 7 Nov):



9⃣ 🇩🇰 Midtjylland (9-1-0)



8⃣ 🇵🇹 Braga (8-1-1)



7⃣ 🇭🇺 Ferencvaros (7-2-1)

7⃣ 🇸🇮 Celje (7-2-2)

7⃣ 🇦🇿 Qarabag (7-1-2) — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

A Ferencváros a szezonban hat BL-selejtezőn és négy főtáblás meccsen az Európa-ligában játszott. A mérleg 7 győzelem, 2 döntetlen és egy vereség. Az az egy kudarc nagyon is fájó, hiszen az azeri Qarabag budapesti, 3-1-es sikere miatt nem szerepel most a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtábláján. Utólag azért is bosszantó az egyetlen vereség, mert a visszavágón így is volt esély, a Keane-csapat 3-2-re nyert idegenben.

A tavaszért harcol a Fradi

A Fradi az Európa-ligában azért harcol, hogy sorozatban negyedszer is ott legyen valamelyik kupasorozat egyenes kieséses, „tavaszi” szakaszában. Ha az El-tabellán a legjobb nyolcban végez, akkor biztosan nyolcaddöntős, ha a 9-24. hely között, akkor játszania kell a nyolcaddöntőért.

