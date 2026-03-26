A magyar vidék újra nagy lesz, méltó régi nagy híréhez!

Na és azért is, mert a rugalmas, távoli munkavégzés új határokat nyit. Na meg persze a család közelsége, a vidéki friss levegő és nyugalom, természetközeliség sem cserélhető el semmire.

Egyre több az elérhető munkahely a vidéki régiókban

Egyre többen fedezik fel újra a vidék értékeit: az élhető környezetet, a közösséget, az alacsonyabb költségeket. És ami még fontosabb: a munkahelyek is követik ezt a trendet. Nyíregyháza és Kelet-Magyarország nem kisebb testvér többé. Dinamikus régió, ahol érdemes élni, dolgozni, családot alapítani. A vidék visszatér. És ezúttal maradásra.

Nyíregyháza munkaerőpiaca az elmúlt évtizedben látványosan átalakult. A mezőgazdasági múlt mellett megjelent az ipar, a logisztika, a szolgáltatások színes palettája. A Lego gyár több ezer embert foglalkoztat, a TDK Electronics elektronikai alkatrészeket gyárt, a Jabil autóipari beszállítóként működik. Ezek nem kis üzemek, hanem komoly nemzetközi szereplők, amelyek stabil munkát, versenyképes fizetést, fejlődési lehetőségeket kínálnak.

A friss munkák Nyíregyháza álláslehetőségek széles skálája elérhető. Gyártósori munkák, mérnöki állások, logisztikai koordinátorok, minőségbiztosítási szakértők, IT szakemberek mind keresettek. De a szolgáltatások is bővülnek: egészségügy, oktatás, kereskedelem, vendéglátás egyaránt kínál lehetőségeket. Nyíregyháza ma már nem egyiparágú város, ahol egyetlen munkáltató határozza meg a helyi gazdaságot. Diverzifikált, stabil, és folyamatosan bővül.

A közeli települések, Kisvárda, Mátészalka, Fehérgyarmat szintén fejlődnek. Ipari parkok létesülnek, kis- és középvállalkozások indulnak, a mezőgazdaság modernizálódik. A régió egésze él, mozog, épül. Aki erre keres munkát, talál is jó eséllyel.

Jelentős hazai és nemzetközi vállalatok választják a magyar vidéket hosszú távú beruházás szempontjából

A Lego 2008-ban települt Nyíregyházára, és azóta folyamatosan bővít. Ma már több mint négyezer ember dolgozik ott, és a gyár az egyik legnagyobb Lego-üzem Európában. A TDK Electronics szintén nemzetközi vállalat, amely Nyíregyházán talált otthonra. Az elektronikai alkatrészek gyártása precíziós munkát igényel, és a helyi munkaerő képes volt megfelelni az elvárásoknak. A Jabil autóipari beszállítóként kapcsolódik be a globális láncokba, és szintén folyamatosan bővíti a tevékenységét. Ezek a cégek nem csak munkahelyeket adnak, hanem beszállítói hálózatokat is kialakítanak, ami további kis- és középvállalkozásoknak teremt lehetőséget.