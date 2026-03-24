A Nemzetbiztonsági Bizottság ülését követően közzétett posztjában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta:

Ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait. Részletek hamarosan a nemzetbiztonsági bizottság mai üléséről

A bizottság által közzétett dokumentumból kiderült, hogy a Tisza Párt ukránok által kiképzett informatikusai ki-be jártak a a budapesti ukrán nagykövetségből. A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.

A Direkt36 egyi írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le - írja a magyarnemzet.hu.

A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.

A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

A Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján megjelent dokumentum teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva olvasható.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.