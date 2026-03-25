Tiszás ügynökbotrány: minden, amit eddig biztosan tudni lehet
Magyar Péterék bárkivel hajlandók összefogni annak érdekében, hogy hatalomra kerüljenek. Legyen szó külföldi titkosszolgálatokról, újságírónak álcázott ügynökről vagy Magyarországot zsaroló külföldi hatalmakról. A Tisza Pártnak mindegy, őket csak a hatalom érdekli.
Egyre nyílvánvalóbb, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter ezer szállal kötődik Ukrajnához. Sorra vettük, hogy mit lehet tudni eddig a tiszás ügynökbotrányról, és melyek a botrányos ügy eddigi legfontosabb állomásai.
Tiszás ügynökbotrány: összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot
Rendkívüli ülést hívtam össze mára!
– jelentette be Sas Zoltán, aki hozzátette, hogy tájékozódnak, és tájékozódnak, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogják tenni.
Újságírónak álcázott ügynökökkel működnek együtt
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke közölte, az elmúlt néhány nap eseményei miatt volt erre szükség. Amint arról a Ripost beszámolt korábban: nyilvánosságra került egy hangfelétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit - írja a ripost.hu.
Panyi Szabolcs arra is kitért a felvétel tanúsága szerint, hogy nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.
Ukránok képezték ki a Tisza informatikusait
A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentéséből kiderült, a Tisza Párt informatikusai ki-be járkálnak Ukrajna budapesti nagykövetségéből. A jelentés szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel. A Direkt36 egyik írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.
A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.
A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
Emellett a nyilvánosságra hozott anyag szerint, a Tisza Párt megbízásában álló érintettek már régóta a hatóságok látókörében álltak. Az egyikük, M. T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H. D.-t egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük.
A Tisza háza táján sűrűsödő egyre súlyosabb botrányok azt bizonyítják, hogy Magyar Péteréknek a magyar emberek érdekei helyett, az ukránok érdekei az elsődlegesek. Ha hatalomra kerülnének, akkor Zelenszkijéknek komoly befolyása lenne a tiszás kormányra, ezáltal Magyarországra és a magyarok pénzére is.
