Orbán Viktor: Velünk ezt nem lehet megcsinálni!

Már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket. Orbán Viktor Nagykanizsán tartott beszédében hangsúlyozta: ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő 20 évre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 12:49
Módosítva: 2026.03.25. 12:53
tiszás ügynökbotrány Tisza Párt Orbán Viktor

„Nem elég, hogy az ukránok zsarolnak és fenyegetnek bennünket, most már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket! 
Ami sok, az sok! Április 12-én mutassuk meg, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta a külügyminiszter telefonszámát az egyik európai uniós tagállam titkosszolgálatának, így lehetőséget adva Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseinek megfigyelésére. Orbán Viktor az eset kapcsán azonnali vizsgálatot rendelt el. 

Most már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba

– fogalmazott Orbán Viktor a tiszás ügynökbotrány kapcsán.

 

