RETRO RÁDIÓ

Kulcsfontosságú áttörést értek el a tudósok az Alzheimer-kór kapcsán

Régóta dolgoznak már ezen a kutatók. Az Alzheimer-kór gyógyításán fáradoznak, hogy megértsék a betegség kialakulásának okát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 10:00
A tudósok régóta dolgoznak már azon, hogy megértsék az Alzheimer-kór kialakulásának mechanizmusát. Végre sikerült egy kulcsfontosságú nyomra bukkanniuk. A németországi Heidelbergi Egyetem kutatócsoportja, nemrégiben felfedezett egy rejtett kapcsolót, amely az agysejtek halálának kiváltójaként működik, és kulcsszerepet játszik a kognitív hanyatlásban.

Megtalálhatták az Alzheimer-kór kialakulásának fő tényezőjét Fotó: freepik.com / Illusztráció

Áttörés az Alzheimer-kór gyógyításában?

A tanulmány kiemelt egy új, kísérleti gyógyszert, amely blokkolhatja a folyamatot, így lehetőség nyílhat jövőben hatékonyabb kezelésekre. Több, mint 7 millió ember küzd ezzel a degeneratív betegséggel, folyamatosan új kezeléseket tesztelnek, amelyek legyőzhetik az agyban felhalmozódó mérgezőfehérjéket, hogy ez a horrorisztikus szám 2050-re ne duplázódhasson meg.

A kínai Heidelbergi és Shandong Egyetem kutatói az Alzheimer-kór egér-modelljét használták a teszteléshez. Egy molekuláris folyamat vizsgálatára tesztelték, amely két korábban tanulmányozott fehérjét, az NMDA receptort és a TRPM4 ioncsatornát érinti.

Az NMDA receptorok segítik fenntartani a kognitív funkciókat, míg a TRPM4 egy membránfehérje, amely befolyásolja az immunsejtek működését és a neurodegeneratív betegségekhez kapcsolják.

Ennek a fehérjének a kölcsönhatását nevezik egyfajta „halálkomplexusnak”, mivel nem csak károsítja de l is pusztítja az agysejteket. Ugyanez a csapat  - amely most teszteli a módszert - fedezte fel korábban az FP802 nevű új gyógyszerészeti vegyületet, egy neuroprotektív gyógyszert, amely megakadályozza az idegsejtek pusztulását.

Ennek segítségével sikeresen lebomlott a halálkomplexus, így lelassulhatott a degeneratív hanyatlása az alanynak - számol be róla a Post.

Ahelyett, hogy az amiloid képződését vagy az agyból való eltávolítását céloznánk meg, egy olyan sejtszintű mechanizmust blokkolunk... amely az idegsejtek halálát okozhatja, és elősegíti az amiloid-lerakódások kialakulását

– nyilatkozta a kutatás vezetője, Dr. Hilmar Bading, a Heidelbergi Egyetem professzora.

A csapat azt reméli, hogy az ALS kezelésére is alkalmazhatják majd a módszert, de a valós alkalmazása még azért várat magára, mivel étfogó klinikai tesztekre és vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy embereken is alkalmazható legyen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
