Kulcsfontosságú áttörést értek el a tudósok az Alzheimer-kór kapcsán

A tudósok régóta dolgoznak már azon, hogy megértsék az Alzheimer-kór kialakulásának mechanizmusát. Végre sikerült egy kulcsfontosságú nyomra bukkanniuk. A németországi Heidelbergi Egyetem kutatócsoportja, nemrégiben felfedezett egy rejtett kapcsolót, amely az agysejtek halálának kiváltójaként működik, és kulcsszerepet játszik a kognitív hanyatlásban.

Áttörés az Alzheimer-kór gyógyításában?

A tanulmány kiemelt egy új, kísérleti gyógyszert, amely blokkolhatja a folyamatot, így lehetőség nyílhat jövőben hatékonyabb kezelésekre. Több, mint 7 millió ember küzd ezzel a degeneratív betegséggel, folyamatosan új kezeléseket tesztelnek, amelyek legyőzhetik az agyban felhalmozódó mérgezőfehérjéket, hogy ez a horrorisztikus szám 2050-re ne duplázódhasson meg.

A kínai Heidelbergi és Shandong Egyetem kutatói az Alzheimer-kór egér-modelljét használták a teszteléshez. Egy molekuláris folyamat vizsgálatára tesztelték, amely két korábban tanulmányozott fehérjét, az NMDA receptort és a TRPM4 ioncsatornát érinti.

Az NMDA receptorok segítik fenntartani a kognitív funkciókat, míg a TRPM4 egy membránfehérje, amely befolyásolja az immunsejtek működését és a neurodegeneratív betegségekhez kapcsolják.

Ennek a fehérjének a kölcsönhatását nevezik egyfajta „halálkomplexusnak”, mivel nem csak károsítja de l is pusztítja az agysejteket. Ugyanez a csapat - amely most teszteli a módszert - fedezte fel korábban az FP802 nevű új gyógyszerészeti vegyületet, egy neuroprotektív gyógyszert, amely megakadályozza az idegsejtek pusztulását.

Ennek segítségével sikeresen lebomlott a halálkomplexus, így lelassulhatott a degeneratív hanyatlása az alanynak - számol be róla a Post.

Ahelyett, hogy az amiloid képződését vagy az agyból való eltávolítását céloznánk meg, egy olyan sejtszintű mechanizmust blokkolunk... amely az idegsejtek halálát okozhatja, és elősegíti az amiloid-lerakódások kialakulását

– nyilatkozta a kutatás vezetője, Dr. Hilmar Bading, a Heidelbergi Egyetem professzora.

A csapat azt reméli, hogy az ALS kezelésére is alkalmazhatják majd a módszert, de a valós alkalmazása még azért várat magára, mivel étfogó klinikai tesztekre és vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy embereken is alkalmazható legyen.