Az LSD-től az ukrán szórakozóhely dugószobájáig! – egyre durvább felvételek kerülnek elő Magyar Péterékről

Napok óta újabb és újabb botrányos felvételekkel, egyben bizonyítékokkal áll elő Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal. A csoport adminja folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a célja az, hogy visszaterelje a Tiszát a medrébe, amire azért van szükség, mert Magyar Péter és társai eltérítették a kijelölt céltól.

A Lock nevű szórakozóhelyen és az utána rendezett bulin súlyos dolgok történtek. Drog, dugószoba és a többi...

Be kéne LSD-zni, igaz?

– kérdezi egy múlt hétfőn nyilvánosságra hozott hangfelvételen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből.

Radnai Márk: G*ci sok kokain

Másnap egy még durvább felvétellel jelentkezett a csoport. Azon Radnai Márk egy bulihangulatú jelenetről beszél, amelyben elhangzik:

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!”

Majd ezt követően egy nyers megjegyzés is hallható kábítószerrel kapcsolatban: g*ci sok kokain! A kiszivárgott részletek alapján a beszélgetés stílusa és tartalma sokak szerint nehezen összeegyeztethető egy országos politikai szereplő felelősségével.

„Szívtak, az biztos!”

Ezt követően nem sokkal már jött is a következő botrányos felvétel. A Lock utáni drogbuli házigazdája a saját szavaival beszélt arról, hogy mi is történt azon az ominózus éjjelen:

Íme a nemzet portolója! Tegnap kicsit elgurult a gyógyszere a vezérünknek. Újra Evelint fenyegeti, és próbálja nyomás alatt tartani, és paranoiás módon gyanúsítgat mindenkit maga körül. De megsúgom neki, hogy nem a Nándi intézte, és nem is a Zoli. Sokan vannak, akik nem akarják feláldozni amit építettünk két dilettáns viselkedése miatt. Nem meglepő, hogy Evelinnel ennyire bátor, a nőket mindig lelkesen lenyomta régebben is, másoktól pedig nekünk kellett megvédeni a seggét. De visszatérve arra a bizonyos estére, ha már ennyire beijedt tőle, itt van valaki visszaemlékezése, hogy hogyan is történt az a Lock utáni drogos éjszaka. Ő az akire azt mondta nem ismeri, mikor bement a lakásba, de közös képük is van aznap estéről még a buliból, ahol egy asztalnál ültek. Lehet azt is kirakom, Tik-tak, tik-tak!

– írta a névtelenségbe burkolózó admin, aki a következő videót csatolta hozzá: