Az LSD-től az ukrán szórakozóhely dugószobájáig! – egyre durvább felvételek kerülnek elő Magyar Péterékről
A Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport szinte minden nap közzétesz egy botrányos videót a Tisza Párt vezetőségével kapcsolatban. Volt itt már LSD, kokain, dugószoba és egyebek. Mutatjuk a legdurvább videókat.
Napok óta újabb és újabb botrányos felvételekkel, egyben bizonyítékokkal áll elő Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal. A csoport adminja folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a célja az, hogy visszaterelje a Tiszát a medrébe, amire azért van szükség, mert Magyar Péter és társai eltérítették a kijelölt céltól.
Be kéne LSD-zni, igaz?
– kérdezi egy múlt hétfőn nyilvánosságra hozott hangfelvételen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből.
Radnai Márk: G*ci sok kokain
Másnap egy még durvább felvétellel jelentkezett a csoport. Azon Radnai Márk egy bulihangulatú jelenetről beszél, amelyben elhangzik:
Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!”
Majd ezt követően egy nyers megjegyzés is hallható kábítószerrel kapcsolatban: g*ci sok kokain! A kiszivárgott részletek alapján a beszélgetés stílusa és tartalma sokak szerint nehezen összeegyeztethető egy országos politikai szereplő felelősségével.
„Szívtak, az biztos!”
Ezt követően nem sokkal már jött is a következő botrányos felvétel. A Lock utáni drogbuli házigazdája a saját szavaival beszélt arról, hogy mi is történt azon az ominózus éjjelen:
Íme a nemzet portolója!
Tegnap kicsit elgurult a gyógyszere a vezérünknek. Újra Evelint fenyegeti, és próbálja nyomás alatt tartani, és paranoiás módon gyanúsítgat mindenkit maga körül. De megsúgom neki, hogy nem a Nándi intézte, és nem is a Zoli. Sokan vannak, akik nem akarják feláldozni amit építettünk két dilettáns viselkedése miatt.
Nem meglepő, hogy Evelinnel ennyire bátor, a nőket mindig lelkesen lenyomta régebben is, másoktól pedig nekünk kellett megvédeni a seggét.
De visszatérve arra a bizonyos estére, ha már ennyire beijedt tőle, itt van valaki visszaemlékezése, hogy hogyan is történt az a Lock utáni drogos éjszaka.
Ő az akire azt mondta nem ismeri, mikor bement a lakásba, de közös képük is van aznap estéről még a buliból, ahol egy asztalnál ültek.
Lehet azt is kirakom,
Tik-tak, tik-tak!
– írta a névtelenségbe burkolózó admin, aki a következő videót csatolta hozzá:
A dugószobára egyből felfigyelt Magyar Péter
A Ripost azt írja, a kedden közzétett videó eddig az utolsó, ahol Magyar Péter szabadosan beszél egykori barátnőjének a nemi életéről, és arról, hogy mit gondol valójában Radnai Márkról. A videóhoz az admin ezt a szöveget fűzte:
Milyen film? Ki az az ukrán izé? Mit kéne Márkkal?
Rögtön elején szeretném kérni, hogy lépjünk túl a csámcsogós részen. Igen, Péter meleg, vagyis ide is, oda is vonzódik, ez a következő napokban úgyis egyértelművé fog válni, de már a mostaniban is lesz erre utalás. Viszont megkérek mindenkit, hogy ne ezen csámcsogjon, ez magánügy, és egyébként is, Péterrel sohasem az volt a baj, hogy biszexuális. Rengeteg csupaszív meleg tagja volt és van a közösségünknek, akik fáradhatatlanul küzdöttek a kormányváltásért. Sohasem szégyelltük vállalni, hogy a Tisza egy memegbarát párt. Hiszen egy szabad ország egyik legfőbb alappillére, a meleg közösség szabadságának, és méltóságának helyreállítása.
A probléma az volt, hogy Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg. Mindegy volt számára, hogy férfi vagy nő, mindenkit meg akart dugni. Sorra ment a munkatársakon és a szimpatizánsokon is, ami nemcsak arra volt alkalmas, hogy a Fidesz kezébe ütőkártyát adjon, hanem arra is, hogy belső feszültségeket szüljön, és folyamatosan megalkuvásra kényszerítsen bennünket, ahogy Romániában is történt a kislány miatt.
De nincs több megalkuvás, a korrupt, drogos vezetésnek mennie kell!
Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
