Újabb háborús áldozatok: Ukrajnában egy 17 éves fiú és egy 77 éves férfi is meghalt

Négyen haltak meg a Szumi régiót ért csapásban, köztük egy 17 éves fiú. Zaporizzsjában pedig egy 77 éves férfi haláláról számoltak be – írja a Ripost. Az oroszok a Mondelez nevű amerikai cég épületét is megtámadták. A támadásokból egyet sikerült visszaverni az ukránoknak, jelentős kárt szenvedtek.

(Fotó: AFP)

Az oroszok szombaton, február 21-én éjjel támadták meg Szumi régióját. A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás jelentése szerint négyen haltak meg, köztük egy 17 éves fiú. Ezen felül hárman sérültek meg, köztük egy nő is.

Egy orosz drón négy civilt ölt meg. Ebből ketten testvérek voltak, egyikük egy 17 éves fiú, valamint egy házaspár. A nő egy medikus volt

– írja Telegram közleményében Oleh Hryhorov, a Katonai Közigazgatás vezetője. Közben az is kiderült, hogy az oroszok drónnal dobtak le egy robbanóeszközt Znob-Novhorodske település közelében. A sebesülteket azonnal ellátták a szakemberek. Miközben kórházba szállították őket, az oroszok drónnal támadtak a mentőautóra.

A jármű lángra kapott. Csak a sofőr élte túl, de őt is súlyos égési sérülésekkel vitték kórházba

– tájékoztatott Hryhorov.

Mindeközben az oroszok megtámadták az amerikai édességgyártó, a Mondelez helyi gyárát. A gyár 1990 óta rengeteg ukrán munkást foglalkoztatott, az amerikai és az ukrán gazdaságot is erősítette.