Orbán Viktor útja a washingtoni Béketanácsra – két percbe sűrítve

„Ennyi fért 40 órába – a meló folytatódik” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő a washingtoni Béketanácsra látogatott, alig 40 órát töltött az Egyesült Államok fővárosában.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A látogatóról látványos, kulisszák mögötti felvételekből összegyúrt kisfilm készült, ez került ki péntek délután Orbán Viktor közösségi oldalára.