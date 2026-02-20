Orbán Viktor útja a washingtoni Béketanácsra – két percbe sűrítve
Látványos, kulisszák mögötti felvételek kerültek a miniszterelnök Facebook-oldalára.
„Ennyi fért 40 órába – a meló folytatódik” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő a washingtoni Béketanácsra látogatott, alig 40 órát töltött az Egyesült Államok fővárosában.
A látogatóról látványos, kulisszák mögötti felvételekből összegyúrt kisfilm készült, ez került ki péntek délután Orbán Viktor közösségi oldalára.
