Orbán Viktor útja a washingtoni Béketanácsra – két percbe sűrítve

Látványos, kulisszák mögötti felvételek kerültek a miniszterelnök Facebook-oldalára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 18:12
„Ennyi fért 40 órába – a meló folytatódik” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő a washingtoni Béketanácsra látogatott, alig 40 órát töltött az Egyesült Államok fővárosában.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A látogatóról látványos, kulisszák mögötti felvételekből összegyúrt kisfilm készült, ez került ki péntek délután Orbán Viktor közösségi oldalára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
