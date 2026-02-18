Orbán Viktor: Ulti mélyvízben, cápák között
Orbán Viktor megküzdött Korda Györggyel.
Hétfőn ultizással zárta a napot Orbán Viktor a tabáni Gösser étteremben Korda Györggyel, ahol közzétettek egy kiáltványt is.
Ulti mélyvízben, cápák között. Este minden kiderül!
- írja a kormányfő közösségi oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre