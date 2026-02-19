Orbán Viktor: Legendákkal egy asztalnál
Humoros videót osztott meg Orbán Viktor.
„Megalakítottuk az Ulti DPK-t. Vaskos mínuszban zártam, de így jár az, aki cápák közt úszik.” – írta szerda este Orbán Viktor.
Ulti DPK. Legendákkal egy asztalnál
- írja a kormányfő a tréfás videóhoz.
