Orbán Viktor: Vaskos mínuszban zártam
Így jár az, aki cápák közt úszik.
„Megalakítottuk az Ulti DPK-t. Vaskos mínuszban zártam, de így jár az, aki cápák közt úszik.” – írta szerda esti videójához Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Részletek a kormányfő alábbi videójában:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre