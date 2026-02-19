Orbán Viktor élőben a washingtoni Béketanácsról - videó
Itt követheted élőben az eseményt.
Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére 2026. január 22-én, a davosi Világgazdasági Fórumon alakult meg a Béketanács , amely a nemzeti szuverenitásra és a közvetlen egyeztetésekre építve kíván hozzájárulni a konfliktusok rendezéséhez - írja a Magyar Nemzet. A testület ma tartja első, washingtoni ülését. Orbán Viktor miniszterelnök személyes részvétele és Magyarország alapítói státusza azt jelzi: hazánk geopolitikai súlya érezhetően megerősödött.
Itt követheted az eseményeket élőben, Washingtonból:
