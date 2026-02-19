Nem kell sokat várni! Hamarosan élőben a Washingtoni Béketanács

Arról már korábban is beszámoltunk, hogy Orbán Viktor csütörtökön meghívást kapott Washingtonba, a Béketanács alkalmával. Mindenki tűkön ülve várja már, hogy a miniszterelnök mikor kezdi meg az élőzést az Amerikai Egyesült Államok fővárosából. Az időpontot tekintve egyelőre be kell érnünk annyival, hogy: HAMAROSAN.