Hamarosan kezdődik a Béketanács - itt követheted majd élőben!

Washingtonban tartják meg a Béketanács ülését.

2026.02.19. 13:58
Washington Béketanács Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonba utazott a szerdai kormányülést követően, hogy részt vegyen Donald Trump mellett a Béketanács alakuló ülésén.

Washingtonban tartják meg a Béketanács ülését. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Hamarosan kezdődik a Béketanács. Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon!

- írja a kormányfő közösségi oldalán.

 

 

