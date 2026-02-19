Hamarosan kezdődik a Béketanács - itt követheted majd élőben!
Washingtonban tartják meg a Béketanács ülését.
Orbán Viktor Washingtonba utazott a szerdai kormányülést követően, hogy részt vegyen Donald Trump mellett a Béketanács alakuló ülésén.
Hamarosan kezdődik a Béketanács. Kövessétek élőben itt, a Facebook-oldalamon!
- írja a kormányfő közösségi oldalán.
